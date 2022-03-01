Общество

Митинг в память о подвиге десантников 6-й роты прошел в Великих Луках

Митинг в память о подвиге десантников 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии прошел в Великих Луках сегодня, 1 марта. В нем приняли участие представители городской власти, ветераны боевых действий, волонтеры и молодежь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

По традиции митинг прошел около воинского захоронения, где заложена аллея памяти воинов-десантников 6-й роты. Там установлен бюст единственному великолучанину, который служил в легендарной роте и пал смертью храбрых вместе со своими боевыми товарищами, - гвардии рядовому Сергею Шикову.

Выступая, председатель Союза десантников Псковской области, ветеран боевых действий Алексей Скачков отметил, что братское кладбище – место, пропитанное доблестью и патриотизмом. «Здесь лежат наши деды, прадеды. Мы планируем сделать это место парком мужества, парком "Патриот"», - поделился он.

О героических событиях, которые развернулись в Аргунском ущелье в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, напомнил исполняющий полномочия главы города Великие Луки Сергей Гусев. «29 февраля 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни девяносто рядовых и офицеров псковской дивизии ВДВ вступили в неравный бой против группировки боевиков, которая насчитывала порядка двух тысяч наемников. Долгие девятнадцать часов сражались отважные десантники с вооруженными бандитами. У них закончились боеприпасы, они вступали врукопашную, но не сдались врагу. В этом страшном, кровопролитном бою погибли восемьдесят четыре десантника, среди которых был и житель нашего города Сергей Шиков. Они отдали свои жизни, но остановили террористов», - подчеркнул Сергей Гусев.

Он добавил, что указом президента России двадцати двум десантникам было присвоено звание Героя России, из них двадцати одному – посмертно. 68 бойцов и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. «Имена героев-десантников навсегда останутся в нашей памяти, а их подвиги будут примером честного и самоотверженного служения родной стране. Вечная слава и вечная память героям! Низкий им поклон!», - завершил Сергей Гусев.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, к бюсту Сергея Шикова возложили цветы и венки.