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Общество

Как псковичи благодарили отцов в соцсетях

17.10.2022 17:01|ПсковКомментариев: 0

Вчера в России праздновали День отца, который отмечается в третье воскресенье октября. По мнению законотворцев, наличие официального праздника в России способствует сохранению традиционных семейных ценностей и подчеркивает роль мужчин в воспитании детей.  И хоть событие и было официально установлено всего год назад, однако уже приобрело широкую популярность среди населения.

 

Крупных массовых мероприятий, приуроченных в Дню отца,  в Пскове не было, но горожане все равно активно публиковали фотографии  пап, мужей, благодарили и поздравляли мужчин с праздником в постах. Сегодня предлагаем посмотреть, как именно отмечали праздник и чем порадовали своих отцов. Понятно, что отследить мы можем лишь часть публикаций, сегодня посмотрим, кто из випов отметился в соцсетях, и сосредоточимся на тех, кто в публикациях использовали хештеги #Деньотца и #Псков вместе.

К полудню губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех отцов с праздником, выложив пост в свои социальные сети.

Фото из соцсетей Михаила Ведерникова
«Особые поздравления и слова благодарности всем, кто является отцом! Воспитать своих детей добрыми, умными и порядочными людьми – это самая большая ответственность в жизни мужчины», - написал глава региона.

В комментариях псковичи активно обменивались комплиментами друг с другом в честь праздника, не забыв поздравить и самого губернатора.

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин воскресное утро начал с музыкального подарка. Он исполнил «Октябрь» из цикла П.И. Чайковского «Времена года» на фортепиано.

 

 

В стороне от праздника не остался и еще один депутат регионального парламента – Андрей Маковский. Не так давно он стал отцом, а в праздничной публикации он впервые открыто показал фото сына.

«Папки, с Праздником! Сегодня 4 месяца, как я в клубе отцов! Быть батей - это ответственно, круто, спатьхотелочно, радостно», - написал в посте депутат (сохранена авторская орфография).

Горожане тоже выложили немало постов в соцсетях. Многие просто публиковали фотографии мужей и отцов со словами благодарности, вспоминали лучшие совместные моменты и рассказывали семейные истории.

Кто-то искал праздничного досуга, хоть специальных мероприятий не проводилось, псковичи смогли сходить на показ мультимедийного спектакля, приуроченного к 350-летию со дня рождения Петра Великого, который прошел на территории Довмонтова города. Судя по отзывам, вечер с историческим контекстом получился весьма уютным и семейным.

Псковские дети приняли участие в школьных акциях – поздравляли отцов с помощью грамот ручной работы, видео с совместными фотографиями, при этом публиковали свои работы «Вконтакте». На некоторых выложенных видеороликах запечатлена реакция пап на подарки – многие выражают не только радость, но и искреннее  удивление от интересных инициатив своих детей.

Конечно, кто-то из женщин решил порадовать своих пап застольем, разносолами и вкусняшками. Так, одна из псковичек поделилась, что впервые попробовала испечь меренговый рулет к празднику. Судя по аппетитному фото, сюрприз удался.

Юнармейцы Псковской области тоже не забыли о празднике. Они приняли участие в локальных мероприятиях, посвященных Дню отца. В соцсетях они - ребята опубликовали множество фото с отцами в военной форме, рисовали поздравительные рисунки и благодарили пап за правильное воспитание и поддержку.

Мужчины не остались в стороне от постинга. Некоторые псковичи с гордостью публиковали свои фото с детьми и поздравляли «коллег».

Конечно, отец для ребенка должен быть одним из самых близких людей. И уж кто, как не он, заслуживает самых теплых слов. Не забывайте говорить своим папам о том, как их любите, что бы они ни говорили, для них это очень важно. А всем причастным к празднику желаю самого главного -  быть достойным примером своим детям.

Ксения Журавкова

Теги: #праздник #соцсети #социальные сети #день отца
Источник: Псковская Лента Новостей
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