Как псковичи благодарили отцов в соцсетях

Вчера в России праздновали День отца, который отмечается в третье воскресенье октября. По мнению законотворцев, наличие официального праздника в России способствует сохранению традиционных семейных ценностей и подчеркивает роль мужчин в воспитании детей. И хоть событие и было официально установлено всего год назад, однако уже приобрело широкую популярность среди населения.
Крупных массовых мероприятий, приуроченных в Дню отца, в Пскове не было, но горожане все равно активно публиковали фотографии пап, мужей, благодарили и поздравляли мужчин с праздником в постах. Сегодня предлагаем посмотреть, как именно отмечали праздник и чем порадовали своих отцов. Понятно, что отследить мы можем лишь часть публикаций, сегодня посмотрим, кто из випов отметился в соцсетях, и сосредоточимся на тех, кто в публикациях использовали хештеги #Деньотца и #Псков вместе.
К полудню губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех отцов с праздником, выложив пост в свои социальные сети.
В комментариях псковичи активно обменивались комплиментами друг с другом в честь праздника, не забыв поздравить и самого губернатора.
Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин воскресное утро начал с музыкального подарка. Он исполнил «Октябрь» из цикла П.И. Чайковского «Времена года» на фортепиано.
В стороне от праздника не остался и еще один депутат регионального парламента – Андрей Маковский. Не так давно он стал отцом, а в праздничной публикации он впервые открыто показал фото сына.
Горожане тоже выложили немало постов в соцсетях. Многие просто публиковали фотографии мужей и отцов со словами благодарности, вспоминали лучшие совместные моменты и рассказывали семейные истории.
Кто-то искал праздничного досуга, хоть специальных мероприятий не проводилось, псковичи смогли сходить на показ мультимедийного спектакля, приуроченного к 350-летию со дня рождения Петра Великого, который прошел на территории Довмонтова города. Судя по отзывам, вечер с историческим контекстом получился весьма уютным и семейным.
Псковские дети приняли участие в школьных акциях – поздравляли отцов с помощью грамот ручной работы, видео с совместными фотографиями, при этом публиковали свои работы «Вконтакте». На некоторых выложенных видеороликах запечатлена реакция пап на подарки – многие выражают не только радость, но и искреннее удивление от интересных инициатив своих детей.
Конечно, кто-то из женщин решил порадовать своих пап застольем, разносолами и вкусняшками. Так, одна из псковичек поделилась, что впервые попробовала испечь меренговый рулет к празднику. Судя по аппетитному фото, сюрприз удался.
Юнармейцы Псковской области тоже не забыли о празднике. Они приняли участие в локальных мероприятиях, посвященных Дню отца. В соцсетях они - ребята опубликовали множество фото с отцами в военной форме, рисовали поздравительные рисунки и благодарили пап за правильное воспитание и поддержку.
Мужчины не остались в стороне от постинга. Некоторые псковичи с гордостью публиковали свои фото с детьми и поздравляли «коллег».
Конечно, отец для ребенка должен быть одним из самых близких людей. И уж кто, как не он, заслуживает самых теплых слов. Не забывайте говорить своим папам о том, как их любите, что бы они ни говорили, для них это очень важно. А всем причастным к празднику желаю самого главного - быть достойным примером своим детям.
Ксения Журавкова