Общество

ВЦИОМ: Лишь 2% женщин увлекаются зимней рыбалкой

Зимняя рыбалка — это мужское увлечение, ею занимаются 20% мужчин и 2% женщин. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ об изменении образа жизни россиян зимой и о популярности зимних видов спорта.

Занятия спортом, другие физические активности, улучшающие самочувствие и настроение, дающие прилив сил и энергии, зимой остаются неотъемлемой частью здорового образа жизни каждого второго россиянина (48%). Не занимается какими-либо видами спорта в зимний сезон 51% населения.

Самый популярный вид зимнего спорта — катание на лыжах / бег на лыжах (18%). Катание на коньках находится на втором месте рейтинга (16%). На третьем месте расположились зимняя рыбалка / охота и прогулки с детьми, собакой / ходьба (по 10%). Далее с существенным отрывом следуют катание на ватрушке, санках / катание с горки (4%) и сноубординг (3%).

Молодежь чаще увлекается катанием на лыжах или коньках. Доля любителей лыжного спорта выше в возрастной группе 18-24 года (27%), катания на коньках — среди 18-24-летних и 25-34-летних россиян (30% и 31% соответственно).

Прогулки с детьми, собакой / ходьба — спортивная активность для женщин (13% против 6% мужчин) и для людей в возрасте 60 лет и старше (14%).