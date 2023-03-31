Общество

Решение о вручении двух благодарственных писем Псковской гордумы согласовали депутаты

Решение о вручении двух благодарственных писем Псковской городской Думы согласовали депутаты городского парламента в ходе очередной 9-й сессии сегодня, 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Благодарственные письма от городской Думы получат советник председателя городской Думы Ирина Нестерова и главный аналитик отдела по правовым вопросам, нормотворческой деятельности и анализу финансово-экономического развития аппарата городской Думы Вячеслав Толстых.

Соответствующие награды им вручат за «многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления, достижения в трудовой деятельности и в связи с профессиональным праздником - Днем местного самоуправления».