Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Господин Рейтингомер
Топ учебных заведений
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
перерасчет платы за СОИ
Оазис здоровья под Псковом
построй дом своей мечты
кто придет работать в больницы региона?
Защита для псковских предпринимателей
как юродивый Николка Псков спас
Оплата за ОДН с марта
маршруты силы
 
 
 
ещё Общество 17.04.2023 15:580 Похожего на волка хищника обнаружили в Псковской области 19.04.2023 11:100 Временные трудности 19.04.2023 11:010 Замглавы администрации Бежаницкого района Владимир Вельц умер на 54-м году жизни 19.04.2023 10:540 Ледяные горы сохраняются на Чудском озере. ФОТО 19.04.2023 09:450 Ответственность за утилизацию упаковки хотят перенести на ее производителей 19.04.2023 09:150 Школьным педагогам предлагают повысить базовую ставку
 
 
 
Самое популярное 13.04.2023 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 12.04.2023 12:422 Увеличенная грудь супруги стала предметом спора при разделе имущества семьи в Москве 13.04.2023 19:481 Молодого псковича нашли в лесу погибшим спустя две недели поисков 13.04.2023 15:500 Привокзальную площадь Пскова ждут преобразования 16.04.2023 23:540 Псковичка получит крупную сумму денег в качестве компенсации от «Что? Где? Когда?»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Временные трудности

19.04.2023 11:10|ПсковКомментариев: 0

Плохие дороги, пыль в весеннем воздухе, нехватка парковочных мест и благоустройство общественных территорий — на эти проблемы жалуются жители почти всех микрорайонов Пскова. Несмотря на то, что городские пространства постепенно приводят в порядок, ряд вопросов остаются нерешенными. С тем, что волнует жителей округа № 8, разбиралась депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко в рамках контрольного выезда.

 

Никакой стройки

Осмотр начался с территории, прилегающей к дому № 15 по улице Народной. Здесь жители просят демонтировать старые железобетонные конструкции, находящиеся в аварийном состоянии. По данным горожан, новый собственник объекта намерен арендовать землю возле многоквартирного дома и построить там таунхаус с подземной парковкой. Однако позиция горожан весьма категорична: никакой стройки, только благоустройство.

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий заверил, что город стоит на стороне жильцов. «Экспертное заключение мы получили. Данные конструкции не подлежат применению, они подлежат сносу», - сообщил он и добавил, что в ближайшее время документы будут переданы в суд с требованием демонтировать аварийный объект.

«Собственники квартир могут совершенно спокойно жить дальше, мы ждём окончания суда», - успокоила жителей Наталья Юрченко.

Она рассказала, что впоследствии торец дома и внутреннюю сторону многоэтажки хотят украсить муралом. Пока что собственники не определились с изображением, но это однозначно будет что-то жизнерадостное, с учётом близости детской областной больницы.

Перед этим нужно решить ещё одну проблему - продуваемого фасада. Жильцы первых этажей подтвердили: «Волосы колышутся, так дует». По их мнению, утеплить фасад можно было бы с использованием средств программы капремонта, которые аккумулируются на специальном счёте дома. Но для этого необходимо решение общего собрания собственников.

Директор ООО «Городская управляющая компания», в ведении которого находится этот дом, Татьяна Филипченкова заметила, что можно пойти другим путём - утеплить жильё изнутри.

Наталья Юрченко пообещала помочь найти решение, а также взять на контроль вопрос с нехваткой парковочных мест для инвалидов - этим жильцы тоже обеспокоены.

Настораживает их и состояние канализационной насосной станции, обслуживающей дом №15 на Народной. Собственники заверили, что исправно оплачивают счета за сточные воды, однако опасений по поводу возможного выхода станции из строя меньше не становится. Люди опасаются, что в случае аварии цокольные этажи утонут, да и первым тоже достанется.

Татьяна Филипченкова сообщила, что «Горводоканал» уже готовит проект реконструкции, но её сроки пока не озвучиваются.

Начальник УГХ пояснил, что это связано со стоимостью реализации проекта, которая еще неизвестна. Точная сумма будет прописана в итоговом документе.

Гораздо больше определённости с новой школой на 525 мест, которая откроется на улице Киселева в этом году. Наталья Юрченко напомнила, что к 1 сентября объект должен быть сдан, однако жители округа спрашивают, как будут довозить детей до образовательного учреждения.

По словам Александра Грацкого, вопрос организации подъезда к новой школе сейчас прорабатывается, и транспортная доступность однозначно будет обеспечена - без этого запуск объекта попросту невозможен.

Самую волнующую тему жители оставили на «десерт»: когда же начнётся вторая очередь реконструкции улицы Кузбасской Дивизии? Однозначного ответа пока никто дать не может.

«Проведена огромная работа с учётом мнения горожан. Сделан очень качественный и хороший проект для благоустройства и удобства всех жителей округа», - подчеркнула Наталья Юрченко. В частности, после реконструкции появится четырёхполосная дорога, пешеходные и велосипедные дорожки, съезды, огромное количество стоянок для автотранспорта.

Александр Грацкий пояснил, что промедление связано с отсутствием федерального финансирования. «Стараемся выбить средства на реализацию, рассчитываем, что в ближайшее время достигнем результата. Проект нужный», - подчеркнул начальник УГХ.

Не до конца ясна и судьба Степановского лужка - популярного места отдыха жителей микрорайона. Окружной депутат предложила жителям подготовить заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды», по которой уже благоустроены многие городские территории.

Александр Грацкий идею поддержал и констатировал, что в Пскове поэтапно наводят порядок на участках, ранее заброшенных годами. По его мнению, со временем дойдет дело и до Степановского лужка. Он также озвучил приятную весть: в бюджете предусмотрены деньги на борьбу с борщевиком, которого в этом районе немало.

Безопасность прежде всего

Наталья Юрченко подчеркнула, что люди могут сами исправить ряд ситуаций, организовав ТОС - территориальное общественное самоуправление.

«Мы очень просим наших жителей, чтобы они участвовали в различных программах по благоустройству городской среды, в создании ТОСов, чтобы совместно решать возникающие вопросы. Да, город обязан, но сейчас очень многое возложено на жильцов, на инициативных граждан. Те, кто действительно хочет изменить среду вокруг себя, сделает это», - обратилась Наталья Юрченко к инициативной группе домов №12 и №12а по улице Кузбасской Дивизии, где тоже накопилось немало проблем.

Здесь участников выезда встретил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. Он сообщил, что один из жильцов уже собрал нужные для создания ТОСа документы и готов участвовать в грантовых конкурсах. «Он, как ответственный собственник, хочет управлять своим домом, своей территорией», - подчеркнул Андрей Тарасов. Для этого требуется согласие жильцов двух многоэтажек, расположенных по соседству. К консенсусу собственники пока не пришли.

Не могут они договориться и в вопросе «народных троп». Одни просят заасфальтировать натоптанные дорожки, другие перекапывают их и высаживают деревья, чтобы люди там не ходили.

«От народных троп мы никуда не уйдём, люди все равно будут там ходить», - констатировала Наталья Юрченко и попросила УГХ предусмотреть возможность отсыпки существующих дорожек фрезерованным асфальтовым материалом.

Александр Грацкий пообещал помощь. При этом он обратил внимание, что лучше избегать неосвещённых закоулков и передвигаться по безопасным тротуарам улично-дорожной сети, даже если этот путь длиннее.

Как показывает практика, не все к этому готовы. Некоторые горожане привыкли переходить дорогу в неположенных местах, к примеру, на улице Кузбасской Дивизии в сторону Коммунальной. «Здесь постоянно ходят люди. На одной стороне тротуара нет, на другой построен», - пояснили местные жители. Для безопасности детей и взрослых там планируется установить искусственные неровности.

Представитель ГИБДД пояснил, что для обустройства пешеходного перехода потребуется дополнительное освещение и занижение бортового камня. Гораздо дешевле и быстрее сделать «лежачих полицейских», чтобы водители снижали скорость на данном участке.

Однако ряд жильцов настроен категорично и не готов отказаться от привычных маршрутов, даже если для этого приходится лезть через дыру в заборе. Горожане уверены, что официальная организация сквозного прохода через территорию городской больницы облегчит им жизнь, ведь там исторически сложился путь к остановке, поликлинике, детским садам.

Наталья Юрченко заметила, что это невозможно: с точки зрения безопасности территория больницы должна быть закрытой для доступа посторонних. В настоящее время проход через соцобъекты запрещён.

Депутат также попросила ограничить доступ к бомбоубежищу, находящему неподалеку, и к зданию бывшего банно-прачечного комбината. Последний ныне находится в собственности стадиона «Машиностроитель». «Все двери у нас заколочены. Но к старым рамам окна не прибить, фанеру тоже. За участком мы следим, ежедневно проверяем территорию, убираем, производим покос травы», - прокомментировала ситуацию директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» Ольга Черкасова. По её словам, разбитые окна уже никого не привлекают, а вот автомобилисты, выбрасывающие из окон пакеты с мусором, добавляют работы сотрудникам учреждения.

Живут в пыли

Не меньше хлопот у работников перинатального центра, женской консультации и поликлиники. Здесь тоже ждут обустройства дороги и парковок. В сухую погоду медики и пациенты жалуются на пыль в воздухе, в дождливое время - на грязь. Кроме того, из-за отсутствия мест для стоянки водители зачастую паркуются на зелёных зонах, которые заботливо приводят в порядок сотрудники медорганизаций. Они также уверяют, что шум машин неблаготворно сказывается на состоянии пациентов.

Большие надежды возлагают на предстоящую реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии, которая затронет и прилегающую к медучреждениям территорию. В частности, проектом предусмотрены две большие парковки. В качестве временной меры рассматривается подсыпка дороги щебнем. Остро стоит и вопрос с освещением, работоспособность которого в ближайшее время проверят специалисты.

На шум и пыль жалуются и жители частного сектора на улице Подвишенской, расположенной неподалёку. Там страсти накалены до предела, жильцы требуют решить их вопросы немедленно и не хотят принимать факт наличия проблем у соседей.

«Мы в пыли живем. Давайте перенесем собрание к 7-му дому и постоим там? Сотни машин здесь проходят ежедневно, все объезжают перекресток. Пыль выше заборов поднимается, мы задыхаемся», - возмутились жители. По их словам, от ежедневной уборки не спасает ни тройное остекление, ни высаженные перед входом во двор деревья.

К общему мнению горожане пока не пришли: одни просят поставить знак, разрешающий въезд только собственникам частных домов и гаражей. Другие считают, что уменьшить сквозной поток поможет лишь полное перекрытие движения по улице.

Конструктивно прозвучало предложение отремонтировать существующее дорожное покрытие, установить «лежачих полицейских» и смонтировать освещение.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, сопровождавший Наталью Юрченко на выезде, попытался умерить аппетиты жителей. Он напомнил, что регион дотационный, пока что идёт формирование бюджета, а от криков денег в карманах не прибавится. Депутат призвал жителей частного сектора определиться, чего именно они хотят, сформулировать свои требования и озвучить своему депутату.

«Наталья Александровна - ваш депутат, мы ей поручим эту тему еще раз довести до главы города. Поймите, что у нас в городе есть проблемы гораздо острее, и их тоже надо решать. Сказать, что вы уже в июне будете в очереди на обустройство дороги, я не могу. Но мы эту тему обозначим, доведём и попытаемся вам помочь. На вашем округе очень добросовестный депутат. То, что нужно сделать, она сделает, и вас проинформирует», - пообещал председатель гордумы.

Наталья Юрченко подтвердила, что будет разбираться с проблемами жителей. Она также предложила им создать ТОС, который может привлекать средства на благоустройство дворовой или общественной территории, организацию наружного освещения и многое другое. Она напомнила, что в 2022 году на реализацию проектов ТОС в Пскове выделено 5 млн рублей.

Очевидно, что большая часть проблем округа №8 исчезнет, когда будет произведена долгожданная реконструкция улицы Кузбасской Дивизии. А пока что приходится принимать временные меры, такие как установка «лежачих полицейских», отсыпка тротуаров асфальтовой крошкой - просто чтобы люди имели возможность дойти до остановки или поликлиники.

Ульяна Ловыгина, фото Вадима Боченкова

Теги: #дворы #дороги #Гордума #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 94 человека
19.04.2023, 11:190 Интерактив: Одним местом для отдыха стало меньше 19.04.2023, 11:100 Временные трудности 19.04.2023, 11:010 Замглавы администрации Бежаницкого района Владимир Вельц умер на 54-м году жизни 19.04.2023, 10:540 Ледяные горы сохраняются на Чудском озере. ФОТО
19.04.2023, 10:422 Один из районов Пскова оставят без горячей воды из-за ремонта сетей 19.04.2023, 10:310 Сборник «Летопись псковской медицины» признан книгой года в регионе 19.04.2023, 10:200 Почему спектакль «Лягушки» нужно досмотреть до конца, расскажет режиссер Никита Кобелев в эфире «ПЛН FM» 19.04.2023, 10:120 Девять ландшафтных пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки
19.04.2023, 09:582 Фотофакт: Ошибку заметили на доске памяти Вениамина Каверина на псковской школе 19.04.2023, 09:470 Пенсионер в опочецкой деревне выстрелил из ружья в собутыльника в ходе ссоры 19.04.2023, 09:450 Ответственность за утилизацию упаковки хотят перенести на ее производителей 19.04.2023, 09:350 Артиллерийский снаряд времён войны нашли в Красногородске
19.04.2023, 09:260 10 фактов из жизни Вениамина Каверина 19.04.2023, 09:150 Школьным педагогам предлагают повысить базовую ставку 19.04.2023, 09:010 Российские IT-компании стали набирать гуманитариев для развития нейросетей 19.04.2023, 08:540 Садовый дом сгорел из-за аварийного режима электросети в Псковском районе
19.04.2023, 08:380 Названы вещи, которые запрещено делать в среду Светлой седмицы 19.04.2023, 08:180 Новый циклон несёт в Европейскую Россию ухудшение погоды 19.04.2023, 08:100 Раскрыты уловки магазинов, которые заставляют покупать все подряд 19.04.2023, 07:520 Фундамент для блочно-модульных газовых котельных начали формировать в Кунье
19.04.2023, 07:350 «Михайловское» представляет в сети творчество петербуржца, влюблённого в псковские пушкинские места 19.04.2023, 07:170 Признаки передозировки витаминов назвала нутрициолог 19.04.2023, 06:580 Частным электросамокатам предложили присваивать номера 18.04.2023, 22:000 Авторскую экскурсию с посещением музея-квартиры Ленина проведут в Пскове
18.04.2023, 21:501 Об опасном использовании зубочисток рассказал стоматолог 18.04.2023, 21:400 Псковский пристав стал победителем чемпионата области по легкоатлетическому кроссу 18.04.2023, 21:300 Кукольный спектакль «Поклонилась Весна Кузнецу» покажут в Пскове 18.04.2023, 21:230 Псковичам рассказали, как обжаловать сокращение медицинского работника
18.04.2023, 21:203 Профсоюзы поддержат Михаила Ведерникова на выборах губернатора 18.04.2023, 21:130 До 19 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 19 апреля 18.04.2023, 21:100 Новый сезон проекта «Цифровой ликбез» запустили в России 18.04.2023, 21:030 Про спортсмена-водителя автобуса стругокрасненского филиала рассказали в «Псковпассажиравтотрансе»
18.04.2023, 21:020 Склон Святогорского монастыря очистили в Пушкиногорском районе 18.04.2023, 20:500 Кубок города по карате прошел в Великих Луках 18.04.2023, 20:420 «Гонки по вертикали»: встреча Путина и Ведерникова, старт губернаторских выборов и ожидание лидера ЛДПР. ВИДЕО 18.04.2023, 20:400 В Псковской области стартовала оценка проектов, реализованных на средства Фонда президентских грантов
18.04.2023, 20:300 Волонтеров-псковичей приглашают принять участие в донорской акции 18.04.2023, 20:200 Псковский омбудсмен встретился с председателем комиссии по безопасности Общественной палаты РФ 18.04.2023, 20:100 Выставка псковского художника Владимира Бердышева откроется в галерее «Цех» 18.04.2023, 20:000 Псковский облсовпроф просит продлить программу кешбэка на путевки в детские лагеря
18.04.2023, 19:500 Третьеклассники в новосибирской гимназии устроили протест и не вышли на занятия 18.04.2023, 19:500 О связи Софьи Ковалевской с космосом расскажут гостям мемориального музея-усадьбы 18.04.2023, 19:400 Жителей Псковской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» 18.04.2023, 19:350 Тонувшего на территории рыбопитомника мужчину спасли в Великих Луках
18.04.2023, 19:300 В российском городе нашли труп новорожденной девочки в пакете 18.04.2023, 19:280 Число бюджетных мест в Великолукском медицинском колледже увеличили до 125 18.04.2023, 19:241 Экскурсия для детей прошла на швейной фабрике «Славянка» в Пскове 18.04.2023, 19:187 Губернатор смог выдержать на встрече с президентом правильную тональность — Виктор Остренко
18.04.2023, 19:130 Минздрав поддержал законопроект об ограничении права на оптовую продажу этанола 18.04.2023, 19:060 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 апреля 18.04.2023, 18:520 Благотворительная акция ко Дню защиты детей стартовала в Псковской области 18.04.2023, 18:350 Госдума одобрила поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ
18.04.2023, 18:200 Фестиваль музыки и спорта Viki Fest прошел в Пскове 18.04.2023, 18:040 Юрий Сорокин передал оборудование для настольного тенниса Центру помощи детям Печорского района 18.04.2023, 18:000 Более 60% псковичек носят очки или контактные линзы - аналитики 18.04.2023, 17:580 Антон Минаков о новых проектах и инициативах ЛДПР в Псковской области
18.04.2023, 17:520 План праздничных первомайских мероприятий утвердили Пскове 18.04.2023, 17:451 Александр Борисов: Михаил Ведерников получил положительную оценку от президента 18.04.2023, 17:422 Миссис Великие Луки приняла участие в титульной фотосессии 18.04.2023, 17:400 Дороги перекроют в районах Псковской области для подготовки к Кубку России по ралли
18.04.2023, 17:330 Александр Козловский: Главное, что президент поддержал Михаила Ведерникова на выборах-2023 18.04.2023, 17:270 Стоянку и пешеходную дорожку обустроили на улице Балтийской под Псковом 18.04.2023, 17:180 Помогут ли целевые квоты сократить нехватку медиков? 18.04.2023, 17:111 Это знаковое событие в год выборов - Александр Котов о встрече губернатора с президентом
18.04.2023, 17:060 Замкомандующего объединенной группировкой в зоне СВО Теплинский останется командующим ВДВ 18.04.2023, 17:000 Из-за марафона в Пскове 23 апреля перекроют часть улиц и изменят маршруты автобусов 18.04.2023, 16:520 Член Общественного совета при ФСИН России посетил псковское управление ведомства 18.04.2023, 16:430 Юрий Сорокин: Мне нравится, чтобы везде был порядок
18.04.2023, 16:350 Дефицит медицинских кадров уменьшился в Псковской области 18.04.2023, 16:320 ВТБ фиксирует увеличение среднего срока ипотеки в России 18.04.2023, 16:230 «Гонки по вертикали»: встреча Путина и Ведерникова, старт губернаторских выборов и ожидание лидера ЛДПР 18.04.2023, 16:180 Первый иммерсивный музыкальный спектакль о Борисе Трояновском покажут в Пскове
18.04.2023, 16:110 Коммерческое помещение в центре Пскова продают за 7,5 млн рублей 18.04.2023, 16:020 Исполнители саундтреков к фильму «Отель Гранд Будапешт» выступят в Пскове 18.04.2023, 15:530 Юная псковичка победила на всероссийских соревнованиях по конному спорту 18.04.2023, 15:500 Торжественное открытие книжного форума «Русский Запад» состоялось в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru