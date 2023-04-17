Общество

Временные трудности

Плохие дороги, пыль в весеннем воздухе, нехватка парковочных мест и благоустройство общественных территорий — на эти проблемы жалуются жители почти всех микрорайонов Пскова. Несмотря на то, что городские пространства постепенно приводят в порядок, ряд вопросов остаются нерешенными. С тем, что волнует жителей округа № 8, разбиралась депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко в рамках контрольного выезда.

Никакой стройки

Осмотр начался с территории, прилегающей к дому № 15 по улице Народной. Здесь жители просят демонтировать старые железобетонные конструкции, находящиеся в аварийном состоянии. По данным горожан, новый собственник объекта намерен арендовать землю возле многоквартирного дома и построить там таунхаус с подземной парковкой. Однако позиция горожан весьма категорична: никакой стройки, только благоустройство.

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий заверил, что город стоит на стороне жильцов. «Экспертное заключение мы получили. Данные конструкции не подлежат применению, они подлежат сносу», - сообщил он и добавил, что в ближайшее время документы будут переданы в суд с требованием демонтировать аварийный объект.

«Собственники квартир могут совершенно спокойно жить дальше, мы ждём окончания суда», - успокоила жителей Наталья Юрченко.

Она рассказала, что впоследствии торец дома и внутреннюю сторону многоэтажки хотят украсить муралом. Пока что собственники не определились с изображением, но это однозначно будет что-то жизнерадостное, с учётом близости детской областной больницы.

Перед этим нужно решить ещё одну проблему - продуваемого фасада. Жильцы первых этажей подтвердили: «Волосы колышутся, так дует». По их мнению, утеплить фасад можно было бы с использованием средств программы капремонта, которые аккумулируются на специальном счёте дома. Но для этого необходимо решение общего собрания собственников.

Директор ООО «Городская управляющая компания», в ведении которого находится этот дом, Татьяна Филипченкова заметила, что можно пойти другим путём - утеплить жильё изнутри.

Наталья Юрченко пообещала помочь найти решение, а также взять на контроль вопрос с нехваткой парковочных мест для инвалидов - этим жильцы тоже обеспокоены.

Настораживает их и состояние канализационной насосной станции, обслуживающей дом №15 на Народной. Собственники заверили, что исправно оплачивают счета за сточные воды, однако опасений по поводу возможного выхода станции из строя меньше не становится. Люди опасаются, что в случае аварии цокольные этажи утонут, да и первым тоже достанется.

Татьяна Филипченкова сообщила, что «Горводоканал» уже готовит проект реконструкции, но её сроки пока не озвучиваются.

Начальник УГХ пояснил, что это связано со стоимостью реализации проекта, которая еще неизвестна. Точная сумма будет прописана в итоговом документе.

Гораздо больше определённости с новой школой на 525 мест, которая откроется на улице Киселева в этом году. Наталья Юрченко напомнила, что к 1 сентября объект должен быть сдан, однако жители округа спрашивают, как будут довозить детей до образовательного учреждения.

По словам Александра Грацкого, вопрос организации подъезда к новой школе сейчас прорабатывается, и транспортная доступность однозначно будет обеспечена - без этого запуск объекта попросту невозможен.

Самую волнующую тему жители оставили на «десерт»: когда же начнётся вторая очередь реконструкции улицы Кузбасской Дивизии? Однозначного ответа пока никто дать не может.

«Проведена огромная работа с учётом мнения горожан. Сделан очень качественный и хороший проект для благоустройства и удобства всех жителей округа», - подчеркнула Наталья Юрченко. В частности, после реконструкции появится четырёхполосная дорога, пешеходные и велосипедные дорожки, съезды, огромное количество стоянок для автотранспорта.

Александр Грацкий пояснил, что промедление связано с отсутствием федерального финансирования. «Стараемся выбить средства на реализацию, рассчитываем, что в ближайшее время достигнем результата. Проект нужный», - подчеркнул начальник УГХ.

Не до конца ясна и судьба Степановского лужка - популярного места отдыха жителей микрорайона. Окружной депутат предложила жителям подготовить заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды», по которой уже благоустроены многие городские территории.

Александр Грацкий идею поддержал и констатировал, что в Пскове поэтапно наводят порядок на участках, ранее заброшенных годами. По его мнению, со временем дойдет дело и до Степановского лужка. Он также озвучил приятную весть: в бюджете предусмотрены деньги на борьбу с борщевиком, которого в этом районе немало.

Безопасность прежде всего

Наталья Юрченко подчеркнула, что люди могут сами исправить ряд ситуаций, организовав ТОС - территориальное общественное самоуправление.

«Мы очень просим наших жителей, чтобы они участвовали в различных программах по благоустройству городской среды, в создании ТОСов, чтобы совместно решать возникающие вопросы. Да, город обязан, но сейчас очень многое возложено на жильцов, на инициативных граждан. Те, кто действительно хочет изменить среду вокруг себя, сделает это», - обратилась Наталья Юрченко к инициативной группе домов №12 и №12а по улице Кузбасской Дивизии, где тоже накопилось немало проблем.

Здесь участников выезда встретил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. Он сообщил, что один из жильцов уже собрал нужные для создания ТОСа документы и готов участвовать в грантовых конкурсах. «Он, как ответственный собственник, хочет управлять своим домом, своей территорией», - подчеркнул Андрей Тарасов. Для этого требуется согласие жильцов двух многоэтажек, расположенных по соседству. К консенсусу собственники пока не пришли.

Не могут они договориться и в вопросе «народных троп». Одни просят заасфальтировать натоптанные дорожки, другие перекапывают их и высаживают деревья, чтобы люди там не ходили.

«От народных троп мы никуда не уйдём, люди все равно будут там ходить», - констатировала Наталья Юрченко и попросила УГХ предусмотреть возможность отсыпки существующих дорожек фрезерованным асфальтовым материалом.

Александр Грацкий пообещал помощь. При этом он обратил внимание, что лучше избегать неосвещённых закоулков и передвигаться по безопасным тротуарам улично-дорожной сети, даже если этот путь длиннее.

Как показывает практика, не все к этому готовы. Некоторые горожане привыкли переходить дорогу в неположенных местах, к примеру, на улице Кузбасской Дивизии в сторону Коммунальной. «Здесь постоянно ходят люди. На одной стороне тротуара нет, на другой построен», - пояснили местные жители. Для безопасности детей и взрослых там планируется установить искусственные неровности.

Представитель ГИБДД пояснил, что для обустройства пешеходного перехода потребуется дополнительное освещение и занижение бортового камня. Гораздо дешевле и быстрее сделать «лежачих полицейских», чтобы водители снижали скорость на данном участке.

Однако ряд жильцов настроен категорично и не готов отказаться от привычных маршрутов, даже если для этого приходится лезть через дыру в заборе. Горожане уверены, что официальная организация сквозного прохода через территорию городской больницы облегчит им жизнь, ведь там исторически сложился путь к остановке, поликлинике, детским садам.

Наталья Юрченко заметила, что это невозможно: с точки зрения безопасности территория больницы должна быть закрытой для доступа посторонних. В настоящее время проход через соцобъекты запрещён.

Депутат также попросила ограничить доступ к бомбоубежищу, находящему неподалеку, и к зданию бывшего банно-прачечного комбината. Последний ныне находится в собственности стадиона «Машиностроитель». «Все двери у нас заколочены. Но к старым рамам окна не прибить, фанеру тоже. За участком мы следим, ежедневно проверяем территорию, убираем, производим покос травы», - прокомментировала ситуацию директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» Ольга Черкасова. По её словам, разбитые окна уже никого не привлекают, а вот автомобилисты, выбрасывающие из окон пакеты с мусором, добавляют работы сотрудникам учреждения.

Живут в пыли

Не меньше хлопот у работников перинатального центра, женской консультации и поликлиники. Здесь тоже ждут обустройства дороги и парковок. В сухую погоду медики и пациенты жалуются на пыль в воздухе, в дождливое время - на грязь. Кроме того, из-за отсутствия мест для стоянки водители зачастую паркуются на зелёных зонах, которые заботливо приводят в порядок сотрудники медорганизаций. Они также уверяют, что шум машин неблаготворно сказывается на состоянии пациентов.

Большие надежды возлагают на предстоящую реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии, которая затронет и прилегающую к медучреждениям территорию. В частности, проектом предусмотрены две большие парковки. В качестве временной меры рассматривается подсыпка дороги щебнем. Остро стоит и вопрос с освещением, работоспособность которого в ближайшее время проверят специалисты.

На шум и пыль жалуются и жители частного сектора на улице Подвишенской, расположенной неподалёку. Там страсти накалены до предела, жильцы требуют решить их вопросы немедленно и не хотят принимать факт наличия проблем у соседей.

«Мы в пыли живем. Давайте перенесем собрание к 7-му дому и постоим там? Сотни машин здесь проходят ежедневно, все объезжают перекресток. Пыль выше заборов поднимается, мы задыхаемся», - возмутились жители. По их словам, от ежедневной уборки не спасает ни тройное остекление, ни высаженные перед входом во двор деревья.

К общему мнению горожане пока не пришли: одни просят поставить знак, разрешающий въезд только собственникам частных домов и гаражей. Другие считают, что уменьшить сквозной поток поможет лишь полное перекрытие движения по улице.

Конструктивно прозвучало предложение отремонтировать существующее дорожное покрытие, установить «лежачих полицейских» и смонтировать освещение.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, сопровождавший Наталью Юрченко на выезде, попытался умерить аппетиты жителей. Он напомнил, что регион дотационный, пока что идёт формирование бюджета, а от криков денег в карманах не прибавится. Депутат призвал жителей частного сектора определиться, чего именно они хотят, сформулировать свои требования и озвучить своему депутату.

«Наталья Александровна - ваш депутат, мы ей поручим эту тему еще раз довести до главы города. Поймите, что у нас в городе есть проблемы гораздо острее, и их тоже надо решать. Сказать, что вы уже в июне будете в очереди на обустройство дороги, я не могу. Но мы эту тему обозначим, доведём и попытаемся вам помочь. На вашем округе очень добросовестный депутат. То, что нужно сделать, она сделает, и вас проинформирует», - пообещал председатель гордумы.

Наталья Юрченко подтвердила, что будет разбираться с проблемами жителей. Она также предложила им создать ТОС, который может привлекать средства на благоустройство дворовой или общественной территории, организацию наружного освещения и многое другое. Она напомнила, что в 2022 году на реализацию проектов ТОС в Пскове выделено 5 млн рублей.

Очевидно, что большая часть проблем округа №8 исчезнет, когда будет произведена долгожданная реконструкция улицы Кузбасской Дивизии. А пока что приходится принимать временные меры, такие как установка «лежачих полицейских», отсыпка тротуаров асфальтовой крошкой - просто чтобы люди имели возможность дойти до остановки или поликлиники.

Ульяна Ловыгина, фото Вадима Боченкова