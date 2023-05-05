Общество

Уроженцу Дедовичского района будет посвящен выпуск телепередачи «Легенды армии»

Передача «Легенды армии» выйдет в эфир на телеканале «Звезда» 7 мая, выпуск будет посвящен Герою Советского Союза, уроженцу Дедовичского района, командиру партизанского полка Владимиру Егорову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко, который принял непосредственное участие в съемке выпуска.

Владимир Егоров / «Википедия»

«Герой Советского Союза Владимир Егоров вошёл в историю, как самый молодой командир партизанского полка. Когда началась война, Владимиру было всего 17. Он не подлежал мобилизации, но рвался на фронт. В итоге нашёл свое место среди партизан. Прошёл путь от рядового пулемётчика до командира самого крупного полка 5-й Ленинградской бригады. Под началом Егорова сражались 1200 человек. К марту 1944-го на счету партизанского подразделения числилось 23 пущенных под откос эшелона противника, 18 взорванных мостов, 23 тысячи километров выведенных из строя линий связи фашистов, 9 успешных налётов на их гарнизоны. А ещё - тысячи советских граждан были спасены от угона на работы в Германию. Владимир Егоров, по всеобщему признанию, был настоящим самородком, обладателем редкого командирского таланта. Но судьба уготовила герою драматические испытания», - говорится в анонсе программы на сайте dvhab.ru.

Ведущий программы – Александр Маршал. Выпуск выходит в эфир в 12:20.