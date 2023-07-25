Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
удобное страхование
Купе-кроссовер Geely Tugella
учеба в ПАТК
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
«Истфакт» Княгиня Ольга
PERCo расширяет завод в Пскове
Муниципальная реформа три четверти пути
самое время для ремонта
Господин Рейтингомер
Топ уютных летних террас Пскова
Интересные места отдыха в Псковской области
университет профсоюзов
Муниципальная реформа FAQ
 
 
 
ещё Общество 25.07.2023 07:000 Сильный ливень обрушится на Псков 25 июля 26.07.2023 13:200 КПРФ предложила пересмотреть дату начала Второй мировой войны 26.07.2023 12:520 «Боровик-переросток»: гигантский гриб обнаружили в лесу под Гдовом 26.07.2023 12:310 Теплое начало августа прогнозируют в Псковской области 26.07.2023 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» 26.07.2023 11:270 Более двух тысяч лосей разрешили добыть охотникам в псковских лесах
 
 
 
Самое популярное 25.07.2023 07:382 Площадь Победы в Пскове стала первым в городе турбоперекрестком 19.07.2023 21:232 Учительницу начальных классов в Пскове признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью двум ученикам 24.07.2023 16:252 Псковского предпринимателя застрелили во время охоты 20.07.2023 10:535 Родители будут обжаловать приговор в отношении псковского учителя, издевавшегося над школьниками 25.07.2023 13:270 Псковский губернатор сообщил о гибели рядового в ходе спецоперации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

КПРФ предложила пересмотреть дату начала Второй мировой войны

26.07.2023 13:20|ПсковКомментариев: 0

КПРФ предлагает пересмотреть дату начала Второй мировой войны, перенести ее на 7 июля 1937 года, когда милитаристская Япония напала на Китай, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Работа над новым учебником по истории... Один из вопросов, который мы считаем важным обсудить вместе с профессиональным сообществом историков, - ...о временных рамках Второй мировой войны», - приводит слова Новикова РИА Новости

Он рассказал, что КПРФ предлагают установить дату начала Второй мировой войны не 1 сентября 1939, когда Германия напала на Польшу, а день, когда милитаристская Япония напала на Китай (7 июля 1937 года).

Теги: #КПРФ #война
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете организацию празднования Дня города Пскова?
В опросе приняло участие 95 человек
26.07.2023, 13:520 Алексей Севастьянов: С уважением отношусь к оппозиции, но ребята ленивые 26.07.2023, 13:480 Эковолонтер призвала псковичей начинать сортировку мусора с бумаги и пластика 26.07.2023, 13:330 Ночную литургию совершили в подземном храме на Талабских островах 26.07.2023, 13:250 Здание вместе с арендатором продают в Пскове за 70 млн рублей
26.07.2023, 13:200 КПРФ предложила пересмотреть дату начала Второй мировой войны 26.07.2023, 13:110 Строение насосной станции сгорело в палкинской деревне  26.07.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг» с Алексеем Севастьяновым и Олегом Брячаком 26.07.2023, 12:520 «Боровик-переросток»: гигантский гриб обнаружили в лесу под Гдовом
26.07.2023, 12:410 Ураганный ветер сорвал крыши домов в дедовичской деревне. ФОТО 26.07.2023, 12:310 Теплое начало августа прогнозируют в Псковской области 26.07.2023, 12:252 Кандидаты в губернаторы Псковской области от оппозиции получили удостоверения 26.07.2023, 12:110 Розыск мужчины с татуировкой в виде корабля прекратили в Псковском районе
26.07.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» 26.07.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 26 июля 26.07.2023, 11:540 Почти 200 зон дорожного сервиса создадут в России для развития автотуризма 26.07.2023, 11:460 Коридор многоквартирного дома подожгли на Завеличье
26.07.2023, 11:352 Полицейские провели беседу с матерью детей, повредивших шахматные фигуры в Себеже 26.07.2023, 11:270 Более двух тысяч лосей разрешили добыть охотникам в псковских лесах 26.07.2023, 11:151 «Армрестлинг»: Алексей Севастьянов vs Олег Брячак. На чьей стороне правда? 26.07.2023, 11:131 Выигравшего контракт на ремонт крыши псковского общежития подрядчика признали недобросовестным
26.07.2023, 11:030 Сюжет про подводную лодку «Великие Луки» показали на телевидении 26.07.2023, 10:570 «Грани развития»: О форуме Beauty Olymp в Пскове. ВИДЕО 26.07.2023, 10:452 Размер госдолга Псковской области вырос на 8,5 млн рублей 26.07.2023, 10:413 Наталья Исакова: Наблюдатели на выборах должны быть зрелыми людьми
26.07.2023, 10:301 Два легковых автомобиля столкнулись на ближнем Запсковье 26.07.2023, 10:190 «Экосреда»: Как настроить семью на экологичный образ жизни? 26.07.2023, 10:070 Студенты из Петербурга презентовали дипломные проекты по благоустройству Пскова 26.07.2023, 09:552 Около 30 человек захотели вступить в отряд «Дружина» в Псковской области
26.07.2023, 09:441 Иконостас Троицкого собора в Пскове находился в аварийном состоянии 26.07.2023, 09:351 День дяди и тёти отмечают 26 июля 26.07.2023, 09:260 ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году 26.07.2023, 09:151 Штраф за задержку авиарейса повысили в четыре раза
26.07.2023, 08:591 Центробанк отметил переориентацию ипотеки с новостроек на «вторичку» 26.07.2023, 08:451 Псковичи все реже боятся быть уволенными - опрос 26.07.2023, 08:280 В России предложили запретить деятельность коллекторов 26.07.2023, 08:130 Рождение двух пар двойняшек зарегистрировал псковский отдел ЗАГСа за неделю
26.07.2023, 07:550 Собор Архангела Гавриила: что нельзя делать в этот день 26.07.2023, 07:340 Как отсрочить развитие гипертонии на 30 лет, рассказала кардиолог 26.07.2023, 07:190 Движение по мосту через реку Шелонь открыли в Дедовичском районе 26.07.2023, 07:000 Малообеспеченным предложили выдавать сертификаты на школьную форму
25.07.2023, 22:002 Перечень поручений по борьбе с нелегальным алкоголем готовят в России 25.07.2023, 21:400 Водяного скорпиона обнаружили в Полистовском заповеднике 25.07.2023, 21:304 Современный автозаправочный комплекс нового формата открыли в Пскове 25.07.2023, 21:200 В Турции хотят запретить систему «все включено», чтобы заставить туристов платить деньги
25.07.2023, 21:000 Нестандартный маршрут по Пскову предлагают пройти жителям и гостям города 25.07.2023, 20:560 «Гольдберг-вариации» Баха звучат в Покровской башне Пскова. ФОТО 25.07.2023, 20:400 Семь административных правонарушений выявили псковские росгвардейцы среди ЧОП 25.07.2023, 20:312 Электросамокатчика сбили в Летнем саду в Пскове. ВИДЕО
25.07.2023, 20:300 Четыре вылета совершила санитарная авиация в Псковской области за неделю 25.07.2023, 20:200 Сотрудницу «Псковпассажиравтотранса» более чем с 30-летним стажем наградили за труд 25.07.2023, 20:150 Большого баклана встретили на озере Тоболенец в Пушкинских Горах. ФОТО 25.07.2023, 20:002 Жительница Чечни связала внука из-за сломанных саженцев
25.07.2023, 19:500 Осужденным в псковской колонии провели занятие по песочной терапии 25.07.2023, 19:410 «Гонки по вертикали»: потери на выборах, мода на киберспорт и «подарок» к 60-летию Шлосберга*. ВИДЕО 25.07.2023, 19:400 Поддержка фронта и исполнение народной программы: «Единая Россия» подвела итоги весенней сессии 25.07.2023, 19:300 Учреждения и организации Псковской области могут принять участие в грантовом конкурсе
25.07.2023, 19:200 Самые распространенные ошибки при заполнении декларации 3-НДФЛ назвали псковичам 25.07.2023, 19:102 Более 900 беременных псковичек получают единое пособие 25.07.2023, 19:000 Авторская программа «В каждой музыке – Бах!» пройдет в Печорах 25.07.2023, 18:450 Концерт с участием солиста Большого театра состоится в Куньинском районе
25.07.2023, 18:400 Борис Елкин: Подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме 25.07.2023, 18:300 «Грани развития»: О форуме Beauty Olymp в Пскове 25.07.2023, 18:150 Пьяный пскович с ножом ограбил паб для покупки спиртного 25.07.2023, 18:050 Двух нетрезвых водителей в Псковской области остановили полицейские за сутки 
25.07.2023, 18:030 Минздрав подготовит календарь прививок для лиц, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса 25.07.2023, 18:000 Территорию Изборского музея-заповедника повторно обработают от клещей 25.07.2023, 17:581 Вынесен приговор насмерть сбившему велосипедистку жителю Красногородска 25.07.2023, 17:550 «Кузница»: Месяц до осени – как идет подготовка к новому отопительному сезону? ВИДЕО
25.07.2023, 17:540 Жителя Пскова наказали за дискредитацию ВС РФ в запрещенной соцсети 25.07.2023, 17:450 Победитель фестиваля красоты в Пскове готовится к большому финалу конкурса «Миссис Россия 2023» 25.07.2023, 17:372 Никто из кандидатов на выборах в доступе к СМИ не ограничен — Игорь Сопов 25.07.2023, 17:350 ВТБ и «Открытие Авто»: Каждый второй россиянин при покупке машины готов воспользоваться госпрограммой
25.07.2023, 17:331 Андрей Турчак: Кампания 2023 года - генеральная репетиция перед выборами президента 25.07.2023, 17:320 Игорь Максимов о подготовке к отопительному сезону: График напряженный, но мы за сети спокойны 25.07.2023, 17:250 Подводная лодка «Великие Луки» примет участие в военно-морском параде в Петербурге 25.07.2023, 17:160 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 июля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru