Общество

КПРФ предложила пересмотреть дату начала Второй мировой войны

КПРФ предлагает пересмотреть дату начала Второй мировой войны, перенести ее на 7 июля 1937 года, когда милитаристская Япония напала на Китай, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Работа над новым учебником по истории... Один из вопросов, который мы считаем важным обсудить вместе с профессиональным сообществом историков, - ...о временных рамках Второй мировой войны», - приводит слова Новикова РИА Новости.

Он рассказал, что КПРФ предлагают установить дату начала Второй мировой войны не 1 сентября 1939, когда Германия напала на Польшу, а день, когда милитаристская Япония напала на Китай (7 июля 1937 года).