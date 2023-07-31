Общество

Героев Первой мировой войны вспоминают в России 1 августа

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, отмечается в России 1 августа. Памятная дата установлена согласно федеральному закону РФ №285-ФЗ от 30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 1.1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"», в целях увековечивания памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в той войне.

Поминовение павших солдат началось ещё в годы самой войны одновременно с появлением первых воинских захоронений. Но в годы советской власти в стране Первую мировую войну рассматривали лишь как столкновение империалистических держав, пишет calend.ru.

Первая мировая война 1914-1918 годов – первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств.

Начиная с 1990-х годов всплеск интереса к российской истории и возможность посмотреть на события дореволюционного периода более всесторонне позволили отойти от идеологической трактовки исторических фактов. Так, историю Первой мировой войны стали рассматривать и с точки зрения её демографических последствий, оценивая данный военный конфликт как величайшую трагедию в жизни людей, и о вкладе той или иной страны, того или иного народа в победу.

Российская Империя, несмотря на своё участие в союзе стран-победительниц (Антанта), вследствие катастрофического внутреннего положения вышла из Первой мировой войны (после подписания сепаратного Брестского мира в 1918 году), а затем была ввергнута в тяжелейшую Гражданскую войну, последствия которой для России стали не менее ужасными, чем последствия Первой мировой войны.

Первые воинские захоронения стали появляться в западных губерниях Российской Империи ещё в 1915 году. Сегодня, в основном, – это территории зарубежных стран: Латвии, Литвы, Польши, Белоруссии, Украины. Также для захоронений павших в Первую мировую войну русских воинов в феврале 1915 года на землях старинного усадебного парка села Всехсвятского под Москвой (ныне территория района Сокол Москвы) было открыто Всероссийское Братское кладбище и освящена часовня. Вплоть до середины 1920 года захоронения здесь производились практически ежедневно. Но поскольку после революции 1917 года события Первой мировой войны были преданы забвению, то в 1930-е годы и само кладбище было преобразовано в парк.

Лишь в 1994 году постановлением правительства Москвы территория бывшего Братского кладбища была объявлена памятником истории и культуры и поставлена на государственную охрану. На месте центральной части Братского кладбища создан мемориально-парковый комплекс Героев Первой мировой войны, на территории которого в последующие годы были установлены различные памятники и часовня.