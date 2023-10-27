Общество

МЧС прогнозирует рост аварий на объектах ЖКХ и ЧП с бытовым газом

Специалисты МЧС России в связи с наступлением холодного периода прогнозируют рост аварий на объектах ЖКХ и увеличение происшествий с бытовым газом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос агентства.

«Сезонные риски осенне-зимнего периода связаны с понижением температуры воздуха и выпадением осадков: сильного снега, мокрого снега. Это создает вероятность возникновения гололедицы, увеличения числа ДТП, порывов линий связи и электропередачи, заторов на трассах, аварий на объектах ЖКХ, увеличения числа происшествий при обогреве жилья бытовым газом», - сказал собеседник агентства.

В МЧС добавили, что прогнозы о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций разрабатываются специалистами ВНИИ ГО ЧС МЧС России на основании данных Росгидромета. В настоящее время современные технологии способны смоделировать точность прогноза уже до семи суток. При этом наиболее точным прогнозом является краткосрочный прогноз, который МЧС получает от Росгидромета и его территориальных органов на трое суток.