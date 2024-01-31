Общество

К нововведениям в закон об оказании психиатрической помощи готовятся в Псковской области

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Николай Червяков посетили Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии, расположенный в деревне Богданово Псковского района, где проверили соблюдение прав пациентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

«Перед началом проверки состоялся обстоятельный разговор с руководством Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии по широкому кругу вопросов, связанных с оказанием жителям Псковской области психиатрической и наркологической помощи», - отметил Дмитрий Шахов.

Как рассказал в ходе беседы главный врач центра Михаил Миронов, в августе 2022 года прошла серьёзная реорганизация медицинских учреждений в сфере здравоохранения, оказывавших психиатрическую и наркологическую помощь жителям Псковской области. Сегодня, как отметил Михаил Миронов, Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии имеет два филиала - в Пскове и в Великих Луках. Новое учреждение теперь не только проводит различные медицинские судебно-психиатрические экспертизы, в том числе комплексные, но и оказывает широкий спектр услуг в области психиатрии и наркологии, а также клинико-диагностические и бактериологические исследования, консультации врачей-специалистов, психологов, здесь проводят судебно-психиатрические экспертизы, медосмотры, медосвидетельствования.

Такая реорганизация позволила повысить качество оказания медицинской помощи, улучшить процесс взаимозаменяемости врачей такого узкого профиля, оптимизировать финансовые и материально-технические расходы. Тем более, как подчеркнул главный врач областного клинического центра психиатрии и наркологии, в отличие от других медицинских учреждений, содержание здесь получают из областного бюджета, а также за счет оказания платных услуг, в том числе жителям других регионов России. К сожалению, медицинская помощь, оказываемая в сфере психиатрии и наркологии, не финансируется Фондом обязательного медицинского страхования, заметил Дмитрий Шахов. Главный врач центра Михаил Миронов и его заместитель Валентина Шевцова откровенно ответили на все вопросы псковского омбудсмена и председателя ОНК, в том числе по вопросам кадрового состава, подготовки молодых специалистов по целевым договорам, поставки лекарственных препаратов и медикаментов в современных условиях.

Как сообщил в ходе беседы Дмитрий Шахов, хотя проверки с его стороны и коллег из ОНК проводятся на регулярной основе, посещение областного клинического центра психиатрии и наркологии связано с подготовкой новой системы организации взаимодействия главных внештатных специалистов психиатров, психиатров-наркологов комитета здравоохранения Псковской области с уполномоченным по правам человека. Это связано, как отметил псковский омбудсмен, с тем, что с 1 сентября вступают в силу поправки в федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Эти поправки в закон возложили дополнительные полномочия как на федерального и региональных омбудсменов, так и на общественные наблюдательные комиссии, которые осуществляют деятельность в соответствии с законодательством об общественном контроле и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания.

Согласно поправкам, которые вступают в силу с 1 сентября 2024 года, защиту прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, которым оказывают психиатрическую помощь, а также прав граждан, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами, будут осуществлять уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации и региональные общественные наблюдательные комиссии.

Определить такие механизмы взаимодействия необходимо заблаговременно, подчеркнул Дмитрий Шахов, чтобы уже с 1 сентября федеральный закон в Псковской области заработал в полную силу, а не потребовалось время «на раскачку» и решение проблем «вдруг неожиданно возникших» при реализации закона.

По окончании беседы Дмитрий Шахов и Николай Червяков посетили несколько отделений, где проходят лечение граждане, а также проверили условия приготовления пищи, качество и ассортимент продукции и состав меню пациентов областного клинического центра психиатрии и наркологии. Жалоб от пациентов в адрес проверяющих не поступило.

Завершая свой рабочий визит, Дмитрий Шахов и Николай Червяков поблагодарили руководителей и коллектив учреждения за их не простую, но необходимую современному обществу работу, в том числе за помощь военнослужащим и членам семей участников специальной военной операции, а также пожелали достойно встретить 40-летие создания Псковской областной психиатрической больницы №1 и строительства новых лечебных корпусов.