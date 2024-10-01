Общество

Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Приставы и коллекторы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Банкротство и точка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Это программа, в которой эксперты-практики арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Темы сегодняшнего разговора:

В чем принципиальная разница между приставами и коллекторами? С чем на деле сталкивается население?

Что можно коллекторам, что нельзя?

Как арбитражные управляющие работают с коллекторами? Можно ли избежать общения с приставами и коллекторами?

Ведущий — Константин Калиниченко.