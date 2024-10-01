Общество

60 миграционных нарушений выявили в Псковской области в рамках операции «Нелегал»

Сотрудники управления МВД России по Псковской области при силовой поддержке сотрудников спецподразделения управления Росгвардии по Псковской области провели более 70 проверок мест концентрации иностранных граждан, в ходе которых выявлено 60 нарушений миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

На территории Псковского региона организован комплекс скоординированных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции граждан третьих по отношению к государствам-членам ОДКБ стран под условным названием «Нелегал-2024».

На текущий момент по Псковской области проведены более 70 проверок, в ходе которых полицейскими выявлено 60 нарушений миграционного законодательства.

За период проведения операции установлено 11 иностранцев, нелегально находящихся на территории Российской Федерации. Иностранные граждане привлечены к административной ответственности, нарушителям установлен запрет на въезд в Россию.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области напоминает о необходимости соблюдения иностранными гражданами условий пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории страны.

В рамках операции будут отрабатываться адреса массовой постановки на миграционный и регистрационный учет иностранных граждан и лиц без гражданства с целью выявления фактов их фиктивной регистрации по месту пребывания.