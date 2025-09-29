Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю снизилась на 11,5%

С 22 по 28 сентября зарегистрировано 3820 случаев ОРВИ, что на 11,5% ниже уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 55,4%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В городе Пскове зарегистрировано 1418 случаев ОРВИ, или 37,1% от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определялись респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты семь классов в пяти школах, две группы в двух дошкольных учреждениях.