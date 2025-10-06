Общество

МВД предупреждает о новой схеме мошенничества со сдачей анализов

Телефонные мошенники под видом работников поликлиники убеждают пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов, говорится в материалах МВД.

Неизвестные обзванивают пенсионеров, представляясь «сотрудниками поликлиники», и просят назвать персональные данные для того, чтобы дополнить «анкету» для пересдачи анализов, пишет РИА Новости.

После этого на телефон жертвы обмана поступают звонки от имени лжесиловиков, которые обвиняют в финансировании запрещенных организаций. Чтобы пресечь действия злоумышленников, собеседнику предлагают внести деньги на «безопасный счет».

По данной схеме аферисты уже обманули 89-летнюю пенсионерку. К женщине пришла соучастница схемы и занесла сумки для денег, после чего к ней пришел мужчина и забрал «посылку», в которой находилось 80 тысяч рублей.