Общество

Профориентационная акция «Неделя без турникетов» проходит в Псковской области

В Псковской области продолжается профориентационная акция «Неделя без турникетов», сообщил куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

Куратор отметил, что это уникальная возможность для школьников и студентов заглянуть в производственные цеха ведущих предприятий региона, увидеть, как создается современная техника и продукция, и задать вопросы тем, кто делает промышленность движущей силой экономики.

Акцию на протяжении многих лет проводит региональное отделение Союзмаша России.

«За это время она стала доброй традицией, объединяющей предприятия и молодежь, помогая ребятам определиться с будущей профессией и осознать, насколько важен труд инженеров, рабочих и конструкторов для развития родного края», - заключил Александр Козловский.