Общество

Россияне назвали самую предпочтительную компанию для трудоустройства

Самой популярной компанией для трудоустройства среди российских соискателей оказался «Газпром», в случае приглашения на работу 56,5% респондентов в первую очередь выбрали бы эту организацию, 48,6% согласны на «Роснефть», а 42% - на «Росатом», следует из исследования сервиса BrandLab.

«Лидер рейтинга HR-брендов по предпочтениям опрошенных – «Газпром». 56,5% россиян при предложении новой работы согласились бы работать в «Газпроме» в первую очередь. На втором месте расположилась компания «Роснефть» – свои предпочтения за неё отдали 48,6% респондентов. Замыкает тройку лидеров «Росатом» – 42% соискателей выбрали эту компанию», – говорится в данных.

Согласно исследованию, в топ-10 также вошли Газпромбанк, «Лукойл», «Аэрофлот», «Яндекс», РЖД, «Норникель», Сбербанк. Каждый третий из участников опроса хотел бы работать в одной из этих компаний, поскольку работа в них воспринимается как престижная и стабильная, пишет РИА Новости. При этом только три компании из рейтинга частные, госкомпании традиционно ассоциируются с высокой степенью стабильности и социальными гарантиями.

«Промышленная отрасль является наиболее предпочтительной для россиян. При этом компании сырьевого сектора (нефтегазовая и металлургическая промышленность) – особенно желанны среди опрошенных. Самые привлекательные работодатели: «Газпром» (56,5%), «Роснефть» (48,6%), «Лукойл» (38,3%) и «Норникель» (34,7%). Транспорт и логистика также привлекают соискателей – здесь лидируют «Аэрофлот» (38%) и РЖД (36%), за ними расположились S7 Airlines (18%) и «Победа» (15%)», - отмечается в данных.

В тройку самых популярных отраслей также входит энергетика, где наибольшее предпочтение отдается «Росатому» (42%) и «Русгидро» (15%). Соискатели до 35 лет заинтересованы в технологических и IT компаниях. Самые привлекательные - «Яндекс» (37%), Telegram (25%), VK (20%), Kaspersky (18%).

В исследовании приняла участие одна тысяча потенциальных соискателей со всей России. Погрешность исследования составляет 3,1%, точность - 95%.