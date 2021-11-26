Воспитанники «Бригантины» представят Псковскую область на первенстве СЗФО по дзюдо

Первенство Псковской области по дзюдо среди юношей прошло в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в городе Пскове 27 ноября. Победители турнира получили право представлять Псковскую область на первенстве Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской спортивной школе «Бригантина».
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Пскова, Великих Лук, Дно, Себежа и Пушкинских Гор. Воспитанники спортшколы «Бригантина» завоевали на них 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Среди спортсменов 2005-2006 годов рождения чемпионами стали:
Среди юношей 2007-2008 годов рождения медали получили:
Тренируют детей Сергей Фомин, Кирилл Романов и Беги Нанскани.