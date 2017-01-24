www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Крупнее, чем в жизни Новая ветка «Фантазии Фарятьева» как «Объяснение в любви» Здравствуй, солнце золотое! Пять фриков и один фантом
     XXIV Пушкинский театральный фестиваль    110-летие Псковского драмтеатра    Культурно-образовательная программа «Ветка» в Пскове   

Пушкинский театральный фестиваль вошел в список лучших событий февраля в России

27.01.2017 10:25 ПЛН, Псков

XXIV Пушкинский театральный фестиваль включен в дайджест лучших событий февраля по версии Национального календаря событий, сообщили в Информационном туристском центре Псковской области.

Национальный календарь событий собрал информацию о лучших событиях февраля в России. В список вошли события из 10 регионов. Собранная информация передана в отечественные и зарубежные туристические фирмы, а также в офисы Visit Russia для презентации на международном рынке.

По версии Национального календаря событий, Пушкинский фестиваль, проводимый в Пскове, признан одним из лучших событий февраля.

«В этом году на фестивале будет представлена насыщенная программа. Календарь событий форума включает не только сценические показы, а также лекции, научную конференцию, уникальные музыкальные мероприятия», - сообщила директор фестиваля Марина Николаева.

Национальный календарь событий (eventsinrussia.com) - проект о лучших туристических событиях России, созданный в рамках реализации федеральной программы продвижения российского туристского продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати
cюжет:
XXIV Пушкинский театральный фестиваль

 


Сколько вы готовы отдать за билет в театр?











Опрос

Сколько вы готовы отдать за билет в театр?










Арт-календарь

Дата события: