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«Пиковую даму» покажут сегодня в 4-й день Пушкинского театрального фестиваля

06.02.2017 09:53 ПЛН, Псков

Сегодня, в четвертый день XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля, в 19.00 на малой сцене Псковского академического театра драмы состоится второй премьерный показ спектакля «Пиковая дама». Постановка создана по мотивам одноименной повести Александра Пушкина. Режиссер - Юрий Печенежский. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, в рамках репертуара театра «Пиковую даму» покажут 28 февраля, 12 и 24 марта. Отметим, что и на спектакль, который состоится 28 февраля, уже все билеты проданы.
 
 
Приобрести билеты на следующие показы можно в кассе театра, кассе гипермаркета «Империал» и онлайн на сайте. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
XXIV Пушкинский театральный фестиваль

 


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