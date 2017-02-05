«Пиковую даму» покажут сегодня в 4-й день Пушкинского театрального фестиваля

ФОТОРЕПОРТАЖ Сегодня, в четвертый день XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля, в 19.00 на малой сцене Псковского академического театра драмы состоится второй премьерный показ спектакля «Пиковая дама». Постановка создана по мотивам одноименной повести Александра Пушкина. Режиссер - Юрий Печенежский.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, в рамках репертуара театра «Пиковую даму» покажут 28 февраля, 12 и 24 марта. Отметим, что и на спектакль, который состоится 28 февраля, уже все билеты проданы.

Приобрести билеты на следующие показы можно в кассе театра, кассе гипермаркета «Империал» и онлайн на сайте.

Источник: Псковская Лента Новостей