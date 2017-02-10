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24-й Пушкинский. Версия 6+
11.02.2017 17:45 ПЛН, Псков
В этом году для самых маленьких театралов авторы XXIV Пушкинского театрального фестиваля приготовили особую и довольно обширную программу. Юные псковичи могли посмотреть не только кукольные спектакли, но и другие постановки по мотивам произведений великих классиков. Судя по радостным лицам, все, кто пришел на спектакли категории 6+, остались увиденным довольны. Причем, и взрослые, и дети.
Аленький и удаленький
Театр «Кукольный формат» из Петербурга уже знаком псковичам по прошлому театральному фестивалю. Тогда на малой сцене Псковского драмтеатра был разыгран спектакль «Всадник CUPRUM» - обладатель «Золотой маски». И если та пьеса могла вызвать вопросы своей неоднозначностью, то выбор материала для 24-го фестиваля был беспроигрышным - «Пиковая дама» и «Аленький цветочек».
В спектакле по произведению известного русского писателя Сергея Аксакова лишь один актер - рассказчик (Ольга Донец). Та самая крепостная ключница Пелагея, от которой Аксаков и услышал историю про волшебный цветок. В основе сказки - классический сюжет, существующий у многих народов на протяжении веков: заколдованный юноша, превращенный в чудище, встречает девушку, которая своей любовью возвращает ему человеческий облик.
Пелагея не появляется из-за кулис. Она, как хозяйка дома и положения, встречает зрителей сразу же. «С незнакомцами разговаривать нельзя», - напоминает она ребятишкам и тут же предлагает познакомиться. Подле нее корзина с куклами. Именно такими игрушками, которые в далекие времена крутили наши прапрапрапрадедушки и прапрапрапрабабушки. Про каждую у Пелагеи есть рассказ. Например, кукла-каша. Ее дарили девочкам, чтобы те учились готовить. Лиц куклам не рисовали специально, чтобы девочки сами представляли, что такое красота.
Дети слушали Пелагею с большим интересом, но тут неожиданно внимание их переключилось - по полу рассыпались красивые красные бусы рассказчицы. Ребята кинулись бусины собирать, но Пелагея была непоколебима: «Сдавайте, что насобирали!».
Прежде, чем начать самый главный свой рассказ, Пелагея приказала детям ротики закрыть на замок, а ключики - в карман. «Аленький цветочек» - это спектакль все с теми же тряпичными куклами. Глазки-бусинки, губки-ниточки. В нем много юмора, зрители смеялись от души.
Спектакль очень «компактный», внимание юных зрителей держит от начала до конца. Есть в нем и место для интерактива, от которого дети всегда в восторге. В завершении Пелагея долго танцевала с неотпускавшими ее поклонниками. Директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб вспомнила про курьез с бусами и предположила, что одна из бусин, наверняка, укатилась куда-нибудь и здесь и останется, чтобы «Кукольный формат» приехал в Псков вновь.
Кукольная дама
Еще один спектакль, который представил псковичам «Кукольный формат», - «Пиковая дама». В зале самые взыскательные зрители - школьники-подростки. Отмечу, что это третья «дама», показанная на XXIV Пушкинском театральном фестиваля, но, как ни странно, самая мистическая.
«Пиковая дама» КУКФО - это продолжение серии петербургских мифов, начатой в 2003 году спектаклем «Всадник CUPRUM», именно тем, который псковичи увидели в прошлом году. Герои, события, представленные этими произведениями, давно уже стали для многих поколений петербуржцев легендой, почти семейной историей, отмечают авторы спектаклей.
Давно полюбившийся режиссерам и театралам анекдот про игрока, поставившего все на три карты и проигравшегося. В спектакле театра «Кукольный формат», правда, привычный состав действующих лиц пушкинской повести пополнился историческими персонажами, с которыми карты, рулетка, азарт сыграли трагическую партию. Поэтому на сцене вместе с Германном за карточным столом мы видим, например, Гоголя или самого Александра Сергеевича.
Будто по мановению волшебной палочки в руках актеров КУКФО марионетки оживают, на их крошечных лицах можно, кажется, даже рассмотреть мимику. Да и сами артисты будто в плену у кукольных героев, выполняют все их приказы, исполняют прихоти.
Назойливой мухой привязывается к Германну идея заполучить три заветные карты от старой графини. Идея, перерастающая в манию. Игра света и тени, завораживающая зрителя, держит в напряжении до конца представления.
Через большие окна красивых петербургских домов мы будто подсматриваем за героями пушкинской нетленки, становимся невольными свидетелями мистической драмы, загадочной смерти старухи и роковой для Германна игры.
Сильная финальная сцена со множеством крупных рук на карточном столе и маленьким обезумевшим игроком: «Дама ваша убита!». И вот уже кукольные писатели разводят руками, вспоминая застенчивого Германна, навсегда замурованного в стенах Обуховской больнице в 17-м нумере. «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..»
«В корыте много ли корысти?»
Любопытно, что в этом году в рамках Пушкинского театрального фестиваля для детей были показаны две «Золотые рыбки» с разницей в 3 часа. Обе постановки независимо друг от друга придумали и воплотили два разных человека из двух разных городов: петербургский режиссер Лариса Маркина поставила свой спектакль на сцене Театра-Цирка Монгольфьери, а ее коллега, тезка и однофамилица Лариса Маркина из Москвы играет собственную «Сказку о рыбаке и рыбке» в Музее-театре «Булгаковский дом». Обе интерпретации авторские, в каждом из спектаклей главную женскую роль исполняет режиссер. Вот где настоящий мистический анекдот...
Первую «рыбку» показал юным зрителям московский театр. Начинается она с того, что в дом к старухе залезают воры и в попытке бегства разбивают то самое злополучное корыто. Но появляется старик, и беды старухины будто куда-то улетучиваются. Правда, старик со старухой вовсе не старые, а в самом что ни на есть расцвете сил, на пике, так сказать, и отношения их цветут. Любовь-морковь, цветы-подарки...
Спектакль полон ярких спецэффектов, призванных поразить малышей. Начиная от шокирующего и, возможно, даже пугающего появления Золотой рыбки, заканчивая трансформацией старухи в столбовую дворянку, а затем и вольную царицу. Роль моря сыграл весь зрительный зал. Ребята с удовольствие пускали волны руками.
Маленькие зрители к показу оказались подготовлены, сказку знали наизусть, потому что каждое желание старухи угадывали с ходу. «В корыте много ли корысти?..» - негодовала актриса, в одночасье сменившая доброжелательную улыбку на злобную гримасу.
- Сама иди и поклонись рыбке! - не выдержала под конец постановки возмущенная детвора с задних рядов, комментируя капризы старухи.
Закончилось все, как и полагается, у разбитого корыта. Правда, старуха московской Ларисы Маркиной, чувствуя вину, раскаялась за свои слова и действия, а старик ее простил. Happy еnd...
«Беги, старик, беги!»
Петербургская «рыбка» менее романтичная, но более, как и полагается жительнице Северной столицы, утонченная. Начинается она сразу же с ссоры между двумя бродячими гастролерами, мужем и женой, которые вызвались рассказать юным псковичам сказку, но не могли решить, какую именно. С собой они привезли волшебные чемоданы, которые и выступили главным реквизитом. А еще огромные куски белоснежной шуршащей бумаги, которая то выполняла роль моря, то невода, то короны на голове царицы.
Вместе с актерами дети пытаются найти в Пскове море, потому что старуха категорична: «Нет моря - нет сказки!» Чуточку фантазии, и старик уже стоял у кромки воды, закидывая сети, в преддверии встречи с главной героиней повествования.
А дальше - все, как и полагается: четыре выполненных желания и пятое, роковое.
- Беги, старик, беги! - сочувствующе кричали главному герою неравнодушные дети. В конце концов старик начинает ходить к рыбке, как на прием к психотерапевту, а та ему и помогает. Материально, конечно.
В этом спектакле много юмора и интерактива. Действие представления сопровождается цирковыми трюками с элементами жонглирования и клоунады, а волшебные превращения - анимацией.
- Крышу сорвало, - улыбаются ребята, комментируя финальную сцену спектакля, а старуха, как положено, остается у разбитого корыта.
В общем, юным псковичам и их родителям в этом году было из чего выбрать и чему удивиться. А если последние все же пожалели денег или времени, то в следующем году лучше так не делать. Ведь не так часто нам предлагают хорошие спектакли для детей столичных режиссеров практически «с доставкой на дом».
Светлана Аванесова, фото Андрея Кокшарова (пресс-служба ТКД)
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печатиcюжет:XXIV Пушкинский театральный фестиваль
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