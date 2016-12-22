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Выставка «Другой Пушкин» откроется в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля
В рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля в Пскове пройдет открытие выставки «Другой Пушкин». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, представленные на выставке работы созданы сестрами Марией и Натальей Арендт при участии Саши П (Александра Петрелли). Презентация работ состоится 3 февраля в 18.00 в галерее «Цех».
На выставке будут представлены серия портретов, вышивки-лайтбоксы, коллажи из старинных тканей, интерактивные инсталляции, иллюстрации к произведениям и многое другое.
Одна из центральных тем творчества Пушкина - преждевременная кончина гения. Но «смерть поэта» не может быть случайной. Лучше других понимал это сам Пушкин. Сколько не рассуждают о том, что было бы еще написано, выживи Пушкин после дуэли, - сам поэт в своих многочисленных пророчествах говорит, что дописал все, что было нужно. В произведениях художников, которые будут представлены на выставке, Пушкин будто находится между жизнью и смертью и неизвестно выживет ли он. В работах воплощаются сцены, которые проносятся в его угасающем сознании, мелькающие картинки из жизни, а также фантазии Великого поэта.
«Мы чувствуем себя причастными к этой трагедии русской культуры, так как наш прапрадедушка лейбмедик в свое время не смог помочь смертельно раненому поэту. Вслед за пушкиноведами мы позволили себе немного поразмышлять на тему, что могло бы быть, окажись в саквояже доктора Арендта порошок пенициллина... Представим себе, что наш классик, чудом выжил, но, пережив клиническую смерть, он сильно изменился, настолько, что даже изменил литературе. Будучи, отцом русского китча, толкователем сновидений, большим забиякой, великим созерцателем и предсказателем будущего этот, уже не - поэт стал искать других глубин, других выразительных средств. Эта выставка - наша попытка взглянуть на мир глазами классика, попробовать передать средствами изобразительного искусства то, что сказано или недосказано языком литературным», - говорят о выставке сестры Арендт.
Вход на вернисаж будет свободным. Выставка будет открыта для посещения до 3 марта.
Источник: Псковская Лента Новостей
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