«Снегурочка»: Шум и радостьФантастическую оперу из Новосибирска «Снегурочка. Лаборатория» показали на XXIV Пушкинском театральном фестивале Судя по шумным, с выкриками «Браво!», аплодисментам и восторженным комментариям в сети, публика в целом приняла...42
12:38 Три спектакля покажут сегодня в Псковском драмтеатре в рамках Пушкинского театрального фестиваля
11:24 Зрители выберут лучший эскиз спектакля, созданный в рамках лаборатории Олега Лоевского на Пушкинском фестивале
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Три спектакля покажут сегодня в Псковском драмтеатре в рамках Пушкинского театрального фестиваля
11.02.2017 12:38 ПЛН, Псков
Три спектакля покажут сегодня в Псковском драмтеатре в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля.
Так, в 14.00 состоится показ первого эскиза спектакля в рамках режиссерской лаборатории Олега Лоевский. Постановка «Моцарт и Сальери», созданная режиссером Дмитрием Крестьянкиным, будет представлена на малой сцене театра. Главные роли в эскизе спектакля исполняют молодой актер Алексей Пучков и народный артист России Владимир Свекольников.
В 18.00 на большой сцене театр «Приют комедианта» (Санкт-Петербург) покажет спектакль «Смерть Тарелкина» по мотивам одноименной комедии Александра Сухово-Кобылина.
Запутавшись в собственных долгах, чиновник средней руки Тарелкин не придумывает ничего лучше, как имитировать собственную смерть. С мертвого денег не возьмешь, да и случай для «смерти» представился самый подходящий. Только что преставился сосед Тарелкина - Сила Силыч Копылов, у которого детей нет, родных нет, долгов тоже нет, а паспорт есть! «Покойным» теперь будет Тарелкин, а Копылов «живым».
Гротесковый авторский текст Сухово-Кобылина, написанный более столетия назад и далеко выходящий за рамки сатиры, и сегодня остается поразительно актуальным. Автор продолжает начатую Гоголем и Салтыковым-Щедриным тему изобличения глупости, жадности и бюрократии.
Режиссер - Семен Серзин
Продолжительность: 2 часа с антрактом
Для зрителей 16+
В 20.00 на малой сцене театра состоится показ спектакля, который некоторые зрители уже видели - «Пушкин-Пушкин» или «кинПушкинПушкинПуш» Независимого театрального проекта ББТ (Санкт-Петербург).
Лирическая комедия по рассказам советских писателей. В провинциальном музее-квартире А. С. Пушкина празднуется памятная дата - 100 лет со дня смерти великого поэта (это событие широко отмечалось в СССР.) Мероприятие проводится силами местного ЖЭКА и сотрудниками музея. На праздник приглашены жильцы дома - ответственные квартиросъемщики, которые в торжественной части собрания прослушают отчетную лекцию о Пушкине, а в художественной части встретятся с приглашёнными «Пушкиноведами», которые знают о поэте «не понаслышке»...
Эта забавная лирическая комедия поставлена по рассказам хорошей компании писателей: Даниила Хармса, Михаила Зощенко, Бориса Шергина, Аркадия Аверченко и Абрама Терца.
Прекрасный, полный юмора, а порой глубокий и острый материал дает возможность авторам спектакля, обращаясь к творчеству и самой фигуре великого поэта, пошутить, «потрепаться», но и заставить задуматься о самых важных моментах жизни нашей страны в разные исторические эпохи.
В спектакле звучит музыка Петра Чайковского, Исаака Дунаевского, Чарли Чаплина, другая музыка 30-х годов, фольклорные песни в исполнении хора Дмитрия Покровского, а также песни африканских народов.
Спектакль - Лауреат ХХI театрального фестиваля «Рождественский парад», Дипломант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».
Режиссер - Борис Бирман
Продолжительность: 1 час 40 минут без антракта
Для зрителей 12+
Источник: Псковская Лента Новостей
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