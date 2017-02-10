Три спектакля покажут сегодня в Псковском драмтеатре в рамках Пушкинского театрального фестиваля

Три спектакля покажут сегодня в Псковском драмтеатре в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля.

Так, в 14.00 состоится показ первого эскиза спектакля в рамках режиссерской лаборатории Олега Лоевский. Постановка «Моцарт и Сальери», созданная режиссером Дмитрием Крестьянкиным, будет представлена на малой сцене театра. Главные роли в эскизе спектакля исполняют молодой актер Алексей Пучков и народный артист России Владимир Свекольников.

В 18.00 на большой сцене театр «Приют комедианта» (Санкт-Петербург) покажет спектакль «Смерть Тарелкина» по мотивам одноименной комедии Александра Сухово-Кобылина.

Запутавшись в собственных долгах, чиновник средней руки Тарелкин не придумывает ничего лучше, как имитировать собственную смерть. С мертвого денег не возьмешь, да и случай для «смерти» представился самый подходящий. Только что преставился сосед Тарелкина - Сила Силыч Копылов, у которого детей нет, родных нет, долгов тоже нет, а паспорт есть! «Покойным» теперь будет Тарелкин, а Копылов «живым».

Гротесковый авторский текст Сухово-Кобылина, написанный более столетия назад и далеко выходящий за рамки сатиры, и сегодня остается поразительно актуальным. Автор продолжает начатую Гоголем и Салтыковым-Щедриным тему изобличения глупости, жадности и бюрократии.

Режиссер - Семен Серзин

Продолжительность: 2 часа с антрактом

Для зрителей 16+

В 20.00 на малой сцене театра состоится показ спектакля, который некоторые зрители уже видели - «Пушкин-Пушкин» или «кинПушкинПушкинПуш» Независимого театрального проекта ББТ (Санкт-Петербург).

Лирическая комедия по рассказам советских писателей. В провинциальном музее-квартире А. С. Пушкина празднуется памятная дата - 100 лет со дня смерти великого поэта (это событие широко отмечалось в СССР.) Мероприятие проводится силами местного ЖЭКА и сотрудниками музея. На праздник приглашены жильцы дома - ответственные квартиросъемщики, которые в торжественной части собрания прослушают отчетную лекцию о Пушкине, а в художественной части встретятся с приглашёнными «Пушкиноведами», которые знают о поэте «не понаслышке»...

Эта забавная лирическая комедия поставлена по рассказам хорошей компании писателей: Даниила Хармса, Михаила Зощенко, Бориса Шергина, Аркадия Аверченко и Абрама Терца.

Прекрасный, полный юмора, а порой глубокий и острый материал дает возможность авторам спектакля, обращаясь к творчеству и самой фигуре великого поэта, пошутить, «потрепаться», но и заставить задуматься о самых важных моментах жизни нашей страны в разные исторические эпохи.

В спектакле звучит музыка Петра Чайковского, Исаака Дунаевского, Чарли Чаплина, другая музыка 30-х годов, фольклорные песни в исполнении хора Дмитрия Покровского, а также песни африканских народов.

Спектакль - Лауреат ХХI театрального фестиваля «Рождественский парад», Дипломант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

Режиссер - Борис Бирман

Продолжительность: 1 час 40 минут без антракта

Для зрителей 12+

Источник: Псковская Лента Новостей