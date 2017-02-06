Дамский дебют

4 февраля на малой сцене Псковского драмтеатра в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля с большим успехом прошла премьера спектакля «Пиковая дама» молодого режиссера Юрия Печенежского. Дебют как для Псковского театра драмы, так и для самого режиссера: не только Печенежский впервые обратился к этому произведению Александра Сергеевича Пушкина, но и на сцене театра «Пиковая дама» была поставлена впервые. И поставлена, надо признаться, очень удачно. ФОТОРЕПОРТАЖ

первой, колядовской, «даме» отношение у многих неоднозначное, то вторую, печенежскую, зрители восприняли «на ура». По крайней мере, из зала никто не ретировался, аплодировали стоя. Колеса Печенежский не изобрел, но и цели такой перед собой не ставил. Общаясь перед премьерой с журналистами, он заявлял, что не собирается делать спектакль «ультрамодным», а также призывал не сравнивать фестивальных «Пиковых дам», которых в афише пушкинского фестиваля аж три. И если котношение у многих неоднозначное, то вторую, печенежскую, зрители восприняли «на ура». По крайней мере, из зала никто не ретировался, аплодировали стоя.

Спектакль проходит на малой сцене Псковского драмтеатра. Причем, задействовано все пространство зала. Витые лестницы, так гармонично вплетенные в малую сцену, играют в этой постановке, как и во всей пьесе Пушкина, особое значение. По ним поднимается наивная влюбленная Лиза (Ангелина Аладова), спускается одолеваемый страстями, ополоумевший Германн (Денис Золотарев).

«Мистика в самих событиях», - признавался накануне спектакля Печенежский, который, к слову, решил отказаться от всевозможных «внешний спецэффектов», довериться своему режиссерскому чутью и актерам. Состав артистов подобран блистательно - молодые, обаятельные, амбициозные актеры Денис Золотарев, Алексей Пучков, Камиль Иблеев, Денис Кугай, Ангелина Аладова и умудренные опытом мастера сцены - народный артист России Владимир Свекольников и заслуженная артистка России Мирра Горская, которая в труппе театра с 1949 года. В этом году она отметит свое 90-летие. Ее игра, участие в постановке добавляет спектаклю некий шарм. Артисты, да и зрители, с особым трепетом и вниманием отнеслись к Мирре Александровне, что сделало псковскую «Пиковую даму» очень трогательной. Самая трогательная «Пиковая дама», которую могли видеть поклонники Пушкинского театрального фестиваля.

В спектакле, как ни странно, очень много юмора и даже озорства. Молодые артисты с легкостью бегают по всему залу, протискиваясь между зрителями и рядами, катаются на накрененном столе, который в определенные моменты становится и креслом, и кроватью, и даже каретой, разбрасывают по сцене сотни игральных карт, а также курят длиннющие трубки, выпуская ароматный пар, как модные вейперы. Германн и Лиза поднимаются ввысь, кружась в танце на белоснежных полотнах.

И графиня в исполнении Мирры Александровны полна почтения, живости, кокетства. Нет в ней нарочитого назидания, актерского притворства. Ее графиня создает вокруг себя уют даже при том, что на сцене из декораций только стол и кресло. Смеявшиеся за минуту до этого зрители, замерев, наблюдали за сокрушительной для Анны Федотовны сценой - неожиданной гибелью старой графини. Денис Золотарев признавался, что с большим волнением проигрывал эту сцену, но поддержала его как раз Мирра Александровна.

Такую же точно трогательную постановку я смотрела в 2011 году. В главной роли - все та же Мирра Горская. Спектакль «Уходил старик от старухи» - дипломная работа выпускницы Уфимской Академии искусств Евгении Лебедевой. Те, кто остался под впечатлением от чувственной игры Мирры Александровны тогда, не будут разочарованы и на этот раз.

«Пиковая дама» Псковского драмтеатра - это очень человечный спектакль о загубленной душе, о сломленной судьбе, о личной драме. Эстетически очень выверенная, очень правильная постановка, смотреть которую - одно удовольствие. Спектакль, с одной стороны, довольно простой, с другой, очень пушкинский. Именно на этом материале, пожалуй, можно знакомить школьников с Александром Сергеевичем или знакомить их с театром в целом, постановка выигрышная во всей отношениях. И возрастные ограничения подходящие - 12+. Уверена, спектакль будет иметь большой успех. К слову, билеты на показ 28 февраля уже распроданы.

Светлана Аванесова

Источник: Псковская Лента Новостей