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Я никогда не думал, что Достоевский может быть таким смешным - театральный критик Андрей Пронин
«Я никогда не представлял себе, что Достоевский может быть таким смешным при всем трагизме проблематики его произведений», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) арт-директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля, известный театральный критик Андрей Пронин, рассказывая о спектакле «Братья Карамазовы», который везет на фестиваль Небольшой драматический театр.
По словам гостя студии, театр будет выступать в Пскове впервые. «В самом названии «Небольшой драматический театр» заложена ирония. Театр имеет не столь большое финансирование. Актеры - сами себе монтировщики и во многом работают на энтузиазме», - пояснил Андрей Пронин.
Создатель театра, Лев Эренбург, - ученик Товстоногова. «У него своеобразный творческий почерк, физиологичный и острый. Его спектакли складываются из трагифарсовых этюдов. Все его герои - недотепы на грани нервного срыва. Это очень идет Достоевскому», - отметил театральный критик, высказав мнение, что для тех, кто понимает и чувствует Достоевского, фантазии на тему «Братьев Карамазовых» в исполнении Небольшого драматического театра будут интересны.
«Притом что спектакль интеллектуально насыщенный, он является очень смешным. Я никогда не представлял себе, что Достоевский может быть таким смешным при всем трагизме проблематики», - отметил Андрей Пронин.
«Есть в спектакле молодая энергия». Все юношеские спектакли обладают особым драйвом», - заключил арт-директор Пушкинского фестиваля.
Напомним, XXIV Пушкинский театральный фестиваль пройдет с 3 по 12 февраля на площадках Театрально-концертной дирекции Псковской области. Спектакль «Братья Карамазовы» зрители увидят 5 февраля в 18.00.
Источник: Псковская Лента Новостей
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