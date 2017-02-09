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Реконструкция уникального пещного действа состоялась в Приказной палате Псковского кремля. ВИДЕО

10.02.2017 12:11 ПЛН, Псков

В рамках XXIV Пушкинского фестиваля в Приказной палате Псковского кремля состоялось уникальное событие под названием «Пещное действо», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
 
«Пещное действо» - это реконструкция богослужебного чина Русской православной церкви XVI-XVII веков. Впервые псковичам выпала возможность стать свидетелями этого поистине необыкновенного действа в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин».
 
Чин пещного действа, совершавшийся раз в году перед Рождеством Христовым, был наиболее торжественным, зрелищным и особо любимым. Сюжет Действа заимствован из III главы библейской книги пророка Даниила: три плененных израильских отрока отказались поклониться идолу царя Навуходоносора, за что были брошены в раскаленную печь, но ангел, посланный Богом, погасил пламя, и отроки остались невредимы. Церковный чин пещного действа был запрещен к исполнению Петром I.
 
 
Отметим, что в составе коллектива выступил известный композитор Александр Маноцков, который также является автором партитуры для фантастической оперы «Снегурочка», которую гости фестиваля видели 7 февраля на большой сцене драмтеатра.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
XXIV Пушкинский театральный фестиваль

 


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