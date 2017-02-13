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Уже выбран спектакль на открытие юбилейного Пушкинского театрального фестиваля

13.02.2017 13:56 ПЛН, Псков

Уже выбран спектакль на открытие юбилейного Пушкинского театрального фестиваля. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил арт-директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля, известный театральный критик Андрей Пронин. 
По его словам, если он продолжит делать фестиваль, то уже знает, чем его откроет - спектаклем «Последние дни» по Михаилу Булгакову Минусинского драматического театра. Вообще, авторы фестиваля намерены сделать мини-фестиваль театра в рамках XXV Пушкинского театрального фестиваля. 
 
Андрей Пронин признал, что спектакль «Пиковая дама» «Коляды-театра» на открытии XXIV фестиваля была ошибкой. «Конечно, открытие должно быть более чинным, более осторожным», - сказал он и добавил, что в афише фестиваля просто не было подходящего для открытия спектакля по произведению А. С. Пушкина.
 
Арт-директор фестиваля отметил, что этот фестиваль был самый обширный по программе. «Мы пытались удовлетворить разные вкусы, - признался А. Пронин. - Я большой поклонник разнообразия. Пусть цветут все цветы».
 
Люди, по его наблюдениям, хотят отдыхать, развлекаться, поэтому и проигнорировали некоторые спектакли. Судить их за это, уверен он, нельзя. Например, на Пещное действо в Приказной палате Псковского кремля не было продано даже 10 билетов. Псков был первым, где за последние 16 лет был реконструирован этот чин. Теперь коллектив зовут в Казань и Москву.
 
Андрей Пронин добавил, что, возможно, продолжит заниматься Пушкинским театральным фестивалем. «У меня нет амбиций вцепиться, как клещ. Посмотрим, мне интересно, я люблю делать фестивали. Но впредь я буду осторожнее и постараюсь провокационных вещей не везти, как, например, спектакль Клима», - сказал критик и добавил, что не ожидал, что псковский зритель такой ранимый. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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XXIV Пушкинский театральный фестиваль

 


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