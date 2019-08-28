Происшествия

Псковские полицейские просят заблокировать 15 сайтов об изготовлении синтетических наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области обнаружили 15 электронных адресов, содержащих информацию о способах изготовления синтетических наркотиков. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, в управление Роскомнадзора по Псковской области направлены заявки на проведение проверки с целью закрытия этих сайтов, выявленных за 2019 год.

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«Кроме того, сотрудниками полиции выявлены 23 сайта, которые осуществляли незаконные продажи незарегистрированных в Российской Федерации наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов. Ходатайства о блокировке данных ресурсов в судебном порядке направлены в органы прокуратуры. В настоящее время 7 из них по решению суда уже внесены в Единый реестр запрещенной информации. В прошлом году заблокирован доступ к 42 подобным ресурсам», - добавили в ведомстве.