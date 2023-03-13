Происшествия

Обвиняемую в убийстве иностранку задержали при выезде из РФ в Псковской области

Находящуюся в межгосударственном розыске иностранку задержали в пункте пропуска «Шумилкино» на государственной границе России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

«В ходе прохождения пограничного контроля при выезде из Российской Федерации выявлена женщина 1986 года рождения, которая разыскивается правоохранительными органами Республики Молдова за умышленное убийство. Наказание за совершение данного преступления предусмотрено частью 2 статьи 145 УК Республики Молдова. Данное деяние квалифицируется как особо тяжкое», - сообщили в ведомстве.

Женщину передали сотрудникам печорской полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.