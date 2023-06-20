Происшествия

Изъятое у населения оружие незаконно хранили в подразделении псковского УМВД

Огнестрельное оружие, изъятое у владельцев, незаконно хранили в Центре хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

В нарушение требований федерального закона от 13 декабря 1996 года №150-ФЗ «Об оружии» в центре на хранении находилось огнестрельное оружие, изъятое у владельцев, со сроком более одного года. При этом, лиц, имеющих право на законных основаниях владеть и распоряжаться указанным оружием, не было.

Как отметили в прокуратуре, хранение огнестрельного оружия с нарушением установленных требований нарушает права неопределенного круга лиц на безопасность общественного порядка и может привести к утрате контроля за изъятым оружием.

Прокуратура направила 10 исковых заявлений с требованием прекратить право собственности на указанное огнестрельное оружие (с целью возможности дальнейшего уничтожения изъятого оружия). Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.