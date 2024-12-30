Общество

С 1 января приставы могут взыскивать долги в цифровых рублях

Судебные приставы с 1 января 2025 года могут взыскивать долги с граждан и организаций и в цифровых рублях. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, отвечая на запрос агентства.

«Федеральным законом от 24 июля 2023 года внесены изменения, регламентирующие процедуру обращения взыскания на цифровые рубли должника. Положения закона, устанавливающие порядок ареста и обращения взыскания на цифровые рубли, начали действовать с 1 января 2025 года», - пояснили в ФССП.

В законе «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что взыскание на цифровые рубли обращается при отсутствии или недостаточности у должника находящихся на счетах и во вкладах в банках или иных кредитных организациях денежных средств в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлов. При обращении пристава в рамках исполнительного производства оператор платформы цифрового рубля переведет цифровые рубли в размере задолженности на депозитный счет службы судебных приставов.

При этом на цифровые кошельки в отличие от обычного банковского счета не распространяется возможность сохранения средств в размере прожиточного минимума, на которые не может быть обращено взыскание.