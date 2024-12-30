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Общество

Россиянам раскрыли принцип индексации пенсий в 2025 году

03.01.2025 09:02|ПсковКомментариев: 0

Работающим пенсионерам впервые индексируют пенсию в 2025 году, уравняв их таким образом с неработающими, рассказала агентству «Прайм» эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.

Аналитик напомнила, что индексацию применят не к уже выплачиваемой страховой пенсии работающего пенсионера, а к ее размеру с учетом всех пропущенных повышений за периоды работы с 2016 года.

«Такой вариант предусмотрен для того, чтобы работающие пенсионеры смогли получить более значимую прибавку. Таким образом, уровень индексации будет считаться от той суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы не работал», — утверждает экономист.

Индексация также коснется прочих видов социальных выплат, в частности, социальных пенсий. Средний размер пенсии по старости в текущем году увеличится до 24 тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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