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Правительство поручило ВЭБ.РФ поддержать строительство шести новых аэропортов

Правительство поручило ВЭБ.РФ поддержать строительство шести новых аэропортов в России. Об этом 3 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с председателем госкорпорации Игорем Шуваловым.

Речь идет об аэропортах в Краснодаре, Салехарде, Горно-Алтайске, Магнитогорске, Омске и Архызе. Шувалов указал на очень высокий промышленный и туристический потенциал этих городов.

Глава ВЭБ.РФ рассказал, что в целом при поддержке госкорпорации по России реконструированы или построены 12 аэропортов, включая Шереметьево.

«В рамках Фабрики проектного финансирования девять аэропортов строятся. Сейчас у нас подано заявок еще на строительство шести новых аэропортов... Всего объем инвестиций в эти аэропорты — 376 млрд рублей», — рассказал Шувалов.

Также уточняется, что участие ВЭБ.РФ составит 148 млрд рублей.

Шувалов пообещал передать инициаторам проектов поддержку премьера и отметил, что госкорпорация продолжит работу по проектной документации аэропортов, пишут «Известия».