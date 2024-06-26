В России и мире

В Екатеринбурге предотвращен теракт

ФСБ задержала четырех граждан России, планировавших совершить теракт в местах массового скопления людей в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ведомства.

«Задержаны четверо граждан 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге», — говорится в заявлении.

Отмечается, что двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля управления МВД по Свердловской области.

У злоумышленников изъяли компоненты СВУ и средства связи с инструкциями по его изготовлению, указали в пресс-службе.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, а также о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств, пишет РИА Новости.

Сейчас ФСБ собирает доказательства преступной деятельности задержанных.