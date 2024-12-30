Общество

Мигранты с 30 июня при въезде в РФ должны будут сдать биометрию

Иностранные граждане с 30 июня 2025 года при въезде в Россию должны будут сдать отпечатки пальцев и изображение лица, пересекая границу через любой пункт пропуска. Соответствующая норма закреплена постановлением правительства.

Изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до 6 лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и членов их семей. Для безвизового въезда в Россию иностранцы смогут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита, пишет ТАСС.

С 1 декабря прошлого года иностранцы и лица без гражданства для получения возможности пересечь границу РФ должны сдать отпечатки пальцев и изображение лица в международных аэропортах Москвы и Подмосковья, а также на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области.