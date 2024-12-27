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Экономика

Тотальное подорожание

28.12.2024 11:33|ПсковКомментариев: 0

В ближайшие дни большинство россиян отправятся за продуктами для новогоднего стола, которые не получилось купить заранее. Несмотря на традиционный рост цен в преддверии праздника, в магазинах уже сегодня наблюдается ажиотаж. Мало кто решится исключить из меню «шубу» или «оливье» из-за подорожавшей картошки, разве что готовить будут в меньших масштабах.

Сколько стоит классический набор декабрьских блюд в Псковской области? Стоимость каких ещё товаров увеличилась, и что нас ждёт в ближайшие месяцы? Почему ценники меняются так стремительно? Ответы на эти вопросы - в материале Псковской Ленты Новостей.

 

Наиболее чувствительные

В ноябре в топе новостей находились сливочное масло, которое с начала года подорожало на 30%, и картофель, ещё больше выросший в цене. Резкий скачок не мог не остаться незамеченным как для населения, так и для контролирующих органов.

УФАС России проанализировало обоснованность повышения оптово-отпускной стоимости молочного продукта и пришло к выводу: причиной стал рост его себестоимости, в том числе вследствие увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров.

Спустя некоторое время производители провели переговоры с торговыми сетями и регулирующими органами и начали обновление ценовой политики по социально значимым продуктам. В том силе и по «наиболее чувствительной к росту цен категории» - сливочному маслу. Снижение цен ожидалось от 10% до 15% в зависимости от вида продукции. В Псковской области, по данным Псковстата, стоимость сливочного масла в ноябре продолжила расти - на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс потребительских цен за декабрь 2024 года мы узнаем только 16 января.

Что касается самого ходового в России овоща, его цена на псковских прилавках в прошлом месяце тоже неуклонно росла. Экономисты связывают подорожание картофеля с низкой урожайностью и производственными затратами, которые складываются из стоимости энергоресурсов, транспортировки, хранения, тоже существенно выросшей из-за инфляции. В преддверии праздников Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу попросили проверить обоснованность образования цен на картошку в торговых сетях.

«В мой адрес обращаются избиратели, которые не понимают причин резкого подорожания картофеля. По официальным данным Росстата, с начала года цена на этот овощ выросла на 74%. При этом в РФ сегодня нет ни его дефицита, ни ажиотажного спроса на него. Почему же такие «накрутки» в рознице? Если в опте картофель стоит от 10 рублей, то в магазинах цена в четыре-пять раз выше», - негодовал обратившийся в ведомства зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Менее заметный, но тоже существенно бьющий по карману рост цен фиксировался по всей стране и на другую плодоовощную продукцию (огурцы, помидоры, капусту, лук, свеклу), а также подсолнечное масло, мороженую рыбу, молоко, сметану, яйца, колбасы, творог и ряд других продуктов, пользующихся повседневным спросом. По данным аналитиков ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», на 23% подорожали мандарины, средняя цена за килограмм в прошлом месяце составила 252 рубля.

Между тем, стоимость некоторых товаров снизилась. Список подешевевших возглавили гречневая крупа, черный чай и сахар, следует из данных ежемесячного мониторинга аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Рост продолжается

В Псковской области ситуация мало отличается от общероссийской. По данным Псковстата, в ноябре цены на продовольствие в регионе в целом выросли на 1,8%, по сравнению с предыдущим месяцем. Помимо сливочного масла подорожало подсолнечное (+3,48%), рыба и морепродукты (+1,45%), молоко (+3,38%), яйца (+4,62), мука (+3,65%), кондитерские изделия (+1,27%). Наибольший рост цен продемонстрировала плодоовощная продукция, включая картофель - на 10,5%. Существенно подешевел сахар (на 3,5%), мясо и птица снизились в цене на 1,4%, хлеб и алкоголь - менее чем на 1%.

Основные причины ускорения инфляции в Псковской области называются те же, что и по всей стране, - рост издержек производителей, снижение предложения отдельных продуктов и ослабление рубля.

По данным Росстата, годовая инфляция в Псковской области в ноябре 2024 года увеличилась до 8,12% после 7,64% в октябре. При этом годовой темп прироста цен в регионе остался ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (8,61%) и по России в целом (8,88%).

Псковстат проводит еженедельный мониторинг изменения цен на продукты в магазинах области. За неделю с 16 по 23 декабря, когда многие жители уже начали закупаться к праздникам, рейтинг самых подорожавших товаров возглавили огурцы с ростом на 5,6%. За ними идет черный чай, который вырос в цене на 5,2%. На третьем месте - творог, стоимость которого увеличилась на 3,1%. Порядка 2,5% прибавили свёкла, маргарин, фруктово-ягодные для детского питания консервы и свёкла. Менее чем на 2% подросли в цене колбаса полукопченая и варено-копченая, мороженая рыба, масло подсолнечное и сливочное, пастеризованное молоко, печенье, яйца.

Рост цен на картофель немного замедлился и не превысил по итогам недели 1%. В списке самых подешевевших оказались сосиски и сардельки - на 3,8%, сахар - на 3,7%. Менее существенно снизилась стоимость помидоров, моркови, яблок, бананов, капусты и некоторых других товаров.

Бьёт рекорды

Каждый, кто регулярно посещает магазины, и без сухих данных статистики видит, что в преддверии Нового года ценники почти на все позиции неумолимо ползут вверх. Взять, хотя бы, рыбу и морепродукты, являющиеся частым атрибутом праздничного стола. В отчёте Псковстата за неделю они не фигурируют, но подорожание очевидно и было вполне ожидаемо.

В середине декабря сразу три крупные рыбоперерабатывающие компании заявили о повышении отпускных цен на свою продукцию в связи с растущими расходам на сырьё. Наиболее выраженный рост анонсировался на рыбные наборы к пиву, мидии в масле и рассоле, рубленого кальмара, пасту из морепродуктов и филе сельди.

Результат можно оценить на прилавках псковских супермаркетов, где, к примеру, баночка шпрот по акции стоит порядка 115 рублей, а упаковка красной рыбы - более 200 рублей. Впрочем, это едва ли существенно скажется на объемах продаж с учётом традиционного декабрьского спроса.

Ранее Ассоциация крупнейших производителей «Руспродсоюз» подсчитала стоимость продуктов для новогоднего стола: по данным экспертов, россиянам понадобится как минимум 8,1 тысячи рублей на нужные ингредиенты для «селедки под шубой» и «оливье», бутерброды с красной икрой и сливочным маслом, мясо курицы, нарезку сыра и сырокопченой колбасы, мандарины, шампанское и шоколадные конфеты.

Стандартный набор продуктов может отличатся в зависимости от предпочтений, но обычно он включает в себя хотя бы один салат, горячее блюдо, закуски, фрукты и напитки. С учётом сегодняшних ценников в псковских магазинах может набежать чуть меньшая сумма, но только если исключить из новогодней корзины сливочное масло, которое подорожало сильнее всего, всегда недешевую икру и покупать только самое необходимое.

К примеру, попробуем подсчитать стоимость праздничного ужина без излишеств для семьи из трёх человек. В меню - «Сельдь под шубой» и «Оливье», мясная, сырная и овощная нарезки, курица с картошкой в духовке, бутерброды со шпротами, сок для ребёнка и «шипучка» для взрослых.

Сырокопченая колбаса 400 гр - 250 рублей*
Красная рыба 1 упаковка - 250 рублей
Шоколадные конфеты 0,5 кг - 240 рублей
Сыр 1 упаковка - 200 рублей
Горошек 1 банка - 70 рублей
Вареная колбаса 400 гр - 150 рублей
Куриные яйца 10 штук - 120 рублей
Картофель 2 кг - 120 рублей
Морковь 1 кг - 35 рублей
Огурцы свежие 1 кг - 260 рублей
Репчатый лук 1 кг - 65 рублей
Филе сельди - 200 рублей
Свекла 0,5 кг - 25 рублей
Мандарины 1 кг - 160 рублей
Шпроты 1 банка - 115 рублей
Батон 1 шт. - 50 рублей
Помидоры свежие 1 кг - 250 рублей
Тушка курицы 1,5 кг - 350 рублей
Майонез 1 упаковка - 90 рублей
Шампанское 1 бутылка - 350 рублей
Сок 1 литр - 130 рублей

Итого: 3480 рублей.

* Цены указаны с учётом акций в одном из сетевых магазинов Пскова по состоянию на 28.12.2024 г.

То ли ещё будет

Подсчёт стоимости новогодних блюд является столь же традиционным, как и рост цен. Они могут варьироваться в зависимости от региона, но суть остаётся прежней - каждый год привычное праздничное меню становится всё более дорогим. Аналитики из Подмосковья пришли к выводу, что к концу 2024 года самым элитным салатом стал «оливье». Стоимость ингредиентов для его приготовления на четверых в столичном регионе составит 553 рубля, что на 43 рубля дороже, чем в прошлом году. На второй строчке расположилась «Мимоза». Её цена составила 277 рублей, что на 26 рублей больше по сравнению с предыдущим годом. Третью позицию заняла «Селедка под шубой» - 261 рубль. Самым бюджетным вариантом среди новогодних салатов назвали «Столичный» за 257 рублей.

На основании этих и приведённых выше расчётов для Псковской области всё же можно заметить, что салат - далеко не самое затратное блюдо даже с учётом существенно подросших в цене основных ингредиентов. Крупные суммы получаются не за счёт картошки и горошка, а вкупе с другими продуктами, которые непременно должны быть на праздничном столе.

Кроме того, стоит учитывать, что предновогодний чек складывается не только из съестного. Накануне праздников люди закупают подарки для близких, украшения для дома, ёлки, пиротехнику и многие другие вещи, которые, как водится, не дешевеют. Некоторые предпочитают отмечать праздник в загородных домах, аренда которых на новогоднюю ночь в целом по России за год подорожала на 10-15%. При этом спрос вырос на 40% - эксперты связывают динамику с тем, что все больше людей отдыхают внутри страны, так как ездить за границу стало совсем невыгодно.

Судя по очередям в магазинах, которые можно наблюдать уже сегодня, спрос на продукты для праздничного стола тоже не уменьшается. Людям хочется праздника любой ценой, поэтому новость об очередном подорожании той или иной позиции многие воспринимают скорее как грустную данность, чем как повод отказаться от покупки.

То же касается вестей о том, что в 2025-м нас ждет очередная волна значительного роста цен - повлиять на это нельзя, остаётся принять. Уже мелькала информация о том, что производители уведомили ритейл о повышении отпускных цен на колбасу и сосиски, в том числе Великолукского мясокомбината, который намерен повысить стоимость готовой продукции на 7%.

Также россиян предупредили о грядущем подорожании кофе из-за плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме. Снижения цен на красную икру в России в ближайшие 5-7 лет не ожидается, скорее она станет ещё менее доступной в связи с ростом себестоимости для переработчиков. Бензин, услуги ЖКХ, проезд в общественном транспорте и многое другое, из чего складывается жизнь современного человека, вероятно, тоже прибавят рубль-другой.

«Опять всё подорожало», - это привычная декабрьская мантра для россиян. В конце года спрос на продукты и некоторые виды товаров закономерно увеличивается, что неизбежно приводит к росту цен. Поставщики и продавцы стремятся воспользоваться ажиотажем, инфляция со всеми вытекающими тоже не стоит на месте. Ежегодно меняющиеся в сторону увеличения ценники стали нашей реальностью, с которой лучше смириться, чем портить себе праздничное настроение. А если что-то слишком ощутимо бьёт по карману, самое время пересмотреть предпраздничный чек-лист и свои вкусовые привычки.

Ульяна Лаблюк

Теги: #Новый год #Цены #экономика #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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