Культура

Молодых поэтов Пскова приглашают на учебу 25 января

Январская ПУМА (поэтическая учеба молодых авторов) состоится в Пскове 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Совете молодых литераторов Псковской области.

«По доброй традиции соберутся начинающие поэты, наши куратор и эксперт Татьяна Рыжова и Людмила Черненко, чтобы разобрать стихи одного из начинающих авторов, - рассказали организаторы. - На этот раз под оптический прицел разбора решил направить своё творчество Евгений Зверьков».

Уточняется, что «все замечания в процессе разбора делаются тонко и деликатно, в тёплой, весёлой, дружественной атмосфере».

«Приходите и убедитесь сами. Если вы считаете себя экспертом стихоанализа или просто умеете хорошо разбирать стихи, или вы - начинающий поэт, милости просим к нам. Мы рады всем», - пригласили писатели.

Начало 25 января в 15.00 в кабинете писателя на улице Ленина, 3.