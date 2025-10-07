Происшествия

В Пскове разыскивают разнорабочего с татуировкой воинской части на плече

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Владимир Яковлев, 1990 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Этот уроженец деревни Голубово Псковского района с августа 2024 года без вести пропал в областном центре. И до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. По имеющимся данным, ранее он работал разнорабочим на территории района Любятово в Пскове.

Приметы: на вид 35 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 сантиметров, волосы короткие, черные.

Особые приметы: на плече татуировка в виде эмблемы воинской части, в области локтя на правой руке -металлическая спица, на правой ноге - большое родимое пятно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Яковлева, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 89522144897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 102, 112.