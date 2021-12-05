В России и мире

В Минпромторге рассказали о возможностях производства вакцин от COVID-19

Россия может производить 2 млрд доз вакцин от коронавируса в год, в том числе 1,3 млрд доз «Спутника Лайт», 600 млн — «Спутника V» и 100 млн — всех остальных, этого хватит для обеспечения любого потенциального спроса. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова.

По словам эксперта, сейчас Минздрав и РФПИ формируют свою «потребность в объемах» на 2022 год и должны представить свою оценку до конца февраля. В ожидании заявок на производство фармацевтические компании выпускают другие линейки продуктов на свободных мощностях, пояснил Василий Осьмаков.

Вместе с тем чиновник указал на тенденцию падения спроса на вакцинацию в России. Это происходит на фоне распространения штамма «омикрон», который вызывает более легкое течение болезни и потому рассматривается многими как менее опасный.

Сейчас в регионах сформирован значительный запас всех вакцин для профилактики COVID-19, позволяющий обеспечить неснижаемые темпы вакцинации населения, даже в случае их возможного увеличения в несколько раз, заверили в пресс-службе Минпромторга.

В связи с этим темпы производства вакцин в настоящее время снижены, но производители готовы к выпуску препаратов в любых необходимых объемах, подчеркнули в министерстве. Там уточнили, что за 2021 год совокупно было произведено более 300 млн комплектов доз всех вакцин. Большая часть приходится на «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Отметим, что, по последним данным, в Псковской области первую прививку от коронавируса сделали 289 434 человека, обе - 287 303. Ревакцинировались 43 459 жителей региона.