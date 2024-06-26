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Российские разработчики оцифровали дом-музей Пастернака для компьютерной игры

Российские разработчики готовят к выпуску новую компьютерную игру «Отдел Смерч», сочетающую жанры детектива и мистики. Главному герою предстоит расследовать загадочные преступления и сокрушать монстров, которые маскируются под обычных граждан Советского Союза. Для создания подлинной атмосферы того времени авторы проекта оцифровали дом-музей Бориса Пастернака, используя открытые источники.

Специалисты предостерегают авторов от слишком вольного толкования советской истории, но часть экспертов убеждена, что «Смерть чудовищам» привлечет не только игроков, но и людей, далеких от компьютерных игр, пишут «Известия».

«Современные люди благодаря играм неплохо знакомы с культурой и бытом иностранных государств. Наша игра в нетривиальной форме расскажет о знаковых местах бывшего СССР, а также познакомит с мифологией и культурой народов бывших республик СССР и ее яркими представителями, такими как Гамаюн, Навья. Мы по сути воссоздаем этнографический туризм 60-х в игровой форме», — сказала главный геймдизайнер игры Арина Горячева.

В своей работе авторы активно используют технику захвата движений Motion Capture и фотограмметрию. Именно с ее помощью был оцифрован дом-музей Пастернака, однако в игре он будет называться иначе.