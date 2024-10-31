Общество

Власти готовят многоуровневую систему защиты от кредитных мошенников

В России готовят новую многоуровневую систему защиты населения от кредитного мошенничества. Законопроект уже разработан, он обсуждается с ведомствами, сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов.

По его словам, планируется ввести набор требований к кредитным и микрофинансовым организациям. В частности, предлагается ввести обязательный «период охлаждения» по потребительским займам на сумму более 50 тыс. рублей между заключением договора и получением денег, сообщали ранее в ЦБ. По инициативе регулятора, для ссуд от 50 до 200 тыс. рублей он составит четыре часа, а для кредитов больше этой суммы — два дня.

Эти требования не коснутся ипотеки, а также автокредитов в том случае, если деньги зачисляются сразу на счет автодилера. Такое предложение Банк России направил в Минфин, пишут «Известия».

Кроме того, планируется обязать банки передавать данные об оформлении ссуды в бюро кредитных историй (БКИ) за срок менее суток, рассказал Алексей Гузнов. Сейчас они должны это делать не позже, чем за два рабочих дня. Зампред ЦБ добавил: ускорение передачи данных о выдаче кредита уже обсуждалось с банками и БКИ. Для этого им придется технически подготовиться.

Новую систему защиты граждан от мошенничества также понадобится связать с уже существующим механизмом обеспечения безопасности переводов. Власти согласились с необходимостью ввести этот инструмент для защиты потребителей. Сейчас обсуждаются лишь тонкости настройки, подчеркнул Алексей Гузнов.