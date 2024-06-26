В России и мире

В России растет спрос на SIM-карты зарубежных операторов

В России растет спрос на SIM-карты зарубежных операторов, рассказали в Mobile Research Group. К началу октября в нашей стране использовалось около 1 млн таких «симок», тогда как в июле — около 850 тысяч, а год назад на отечественных сотовых сетях было зарегистрировано чуть более 600 тысяч таких подключений, отметил ведущий аналитик компании Эльдар Муртазин.

Причиной роста эксперт указывает блокировки зарубежных интернет-сервисов, часть из которых самостоятельно отказалась от обслуживания российских пользователей, пишут «Известия». Однако в последние пару месяцев спрос на SIM-карты зарубежных операторов активизировался из-за невозможности зарегистрироваться на сервисах Google с использованием отечественного мобильного номера или восстановить доступ к аккаунту с его помощью, считает эксперт.

Спрос на «симки» с иностранными номерами действительно вырос, подтверждает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Риск, связанный с использованием иностранных SIM-карт для приема SMS, связан с тем, что пользователь с большой вероятностью может быть заблокирован после ее покупки, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. По правилам, которыми руководствуется большинство операторов в мире, абонент должен проявлять какую-то активность в течение нескольких месяцев: звонить, выходить в интернет — пассивный прием SMS к этому не относится, объяснил он.

При этом регулярно вносить абонентскую плату за использование иностранного номера также проблематично из-за сложностей с проведением платежей за рубеж, добавил эксперт. Кроме того, купить SIM-карту с тарифом для граждан тех или иных стран, то есть по относительно низкому, на самом деле довольно сложно, а туристическую SIM-карту могут отключить через три месяца, заключил Сергей Половников.