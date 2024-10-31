Общество

Сирена будет звучать в Псковской области 6 ноября

В Псковской области 6 ноября проведут плановую проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Псковской области.

В 08:00 (региональный уровень) и 08:10 (муниципальный уровень) запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем» путем запуска электросирен и громкоговорителей. По окончании будет передано речевое сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в городе Пскове и городе Великие Луки.