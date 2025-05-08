В России и мире

Юная россиянка «выиграла приз» и лишила родителей сбережений

В Обнинске возбудили уголовное дело по статье о краже с банковской карты, жертвой стала мама школьницы.

По данным полиции, девочка была подписана на один из каналов с компьютерными играми и решила поучаствовать в розыгрыше игровой валюты. В результате школьнице написали, что она выиграла, для получения приза нужно было выполнить условия оператора. Незнакомая девушка попросила ребенка снять телефоны родителей с банковским приложением на видео, а затем взять смартфон и выполнить действия уже на нем.

Наивная школьница выполнила все указания, предоставив преступникам доступ к мобильному банку мамы. Оператор поменяла пароли и перевела 50 тысяч рублей на сторонние счета. Связь с ребенком прекратилась, а все сообщения воры удалили, пишет Kaluga-poisk.ru.