ПВО минувшей ночью сбила 80 украинских беспилотников над регионами РФ

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

30 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 15 – над территорией Республики Крым, 12 – над территорией Смоленской области.

Помимо этого, 10 беспилотников сбили над территорией Калужской области, пять – над территорией Новгородской области, три уничтожили над акваторией Азовского моря, два – над территорией Ленинградской области.

По одному дрону сбили над территориями Орловской, Рязанской и Ростовской областей.

Напомним, минувшей ночью в связи с беспилотной опасностью вводились ограничения в работе аэропорта города Пскова, жителей предупреждали о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Сейчас режим опасности БПЛА в Псковской области снят.