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Дмитрий Месхиев рассказал о премьерах нового сезона Псковского драмтеатра

Десять премьер ожидает псковского зрителя в наступающем театральном сезоне. Об этом рассказал художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 2 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы уже репетируем спектакль Айрата Бушахманова "Пленные духи". Его премьеру мы планируем 3 октября», - рассказал он.



Кроме того, 29 октября псковичи увидят постановку Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой», а в декабре на сцене выйдет «Зойкина квартира» якутского режиссера Сергея Потапова.



«Во время премьеры спектакля Сергея Потапова мы устроим "Якутске дни" в Псковском театре. К нам приедет Национальный Якутский театр и театр из города Альметьевска, из Татарстана. В этом театре Сергей Потапов также ставил два спектакля. Кроме того, у нас выступит уникальная якутская певица Валентина Романова. На проведение этого фестиваля мы получили президентский грант и поддержку правительства Республики Саха», - добавил Дмитрий Месхиев.



Также до конца сезона зрители смогут посетить «Дядю Ваню» в постановке Павла Зобнина, китайский спектакль «Лягушки» и спектакль «Лысая певица».



Помимо этого, две или три премьеры покажет бэби-театр. Одной из ярких постановок этого сезона станет пьеса «Маленькие шаги» казанского режиссера Алмаза Садриева.

«Для нашего театра сотрудничество с Александринским театром дало прекрасную и новую жизнь. Кроме позитива и интереса для нашего театра мы ничего не испытываем. Совместные проекты будоражат труппу в хорошем смысле», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.



Он назвал совместный для двух театров спектакль Хуго Эрикссена «Смерть Тарелкина» одним из лучших спектаклей Псковского драмтеатра, а постановку «Блаженная Ксения» - чрезвычайно масштабным событием не только для региона, но и для всей страны.



«Надеюсь, вы увидите его сегодня вечером и разделите наши чаяния по этому поводу», - заключил Дмитрий Месхиев.