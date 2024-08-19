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«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о новом театральном сезоне и «Царе ночи». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 сентября.

Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. Ведущий Максим Костиков поговорил с ним о планах на новый театральный сезон, который открылся в Пскове в конце августа, и о съемках нового сериала «Царь ночи».

Какими новинками и открытиями будет удивлять театр своего зрителя в новом сезоне? Каких постановок ждать от приглашенных режиссеров? Охотно ли актеры из других театров принимают приглашение сыграть на псковской сцене? Каковы гастрольные планы Псковского драмтеатра? Будет ли в этом году Пушкинский театральный фестиваль? О чем новый сериал Дмитрия Месхиева «Царь ночи»? Об этом и многом другом — в эфире.