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Калининградский театр кукол открыл «Большие гастроли» в Пскове

На сцене Псковского областного театра кукол 8 октября прошли первые показы спектаклей Калининградского театра кукол в рамках программы «Большие гастроли». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: ТКД

Первым спектаклем стала постановка «Храбрый портняжка», захватывающая история о смекалке и мужестве простого портного, который сумел одолеть великанов и завоевать признание короля.

Гастроли проходят в Пскове с 8 по 13 ноября. Проект реализует при поддержке Министерства культуры РФ.