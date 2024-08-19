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В новом сезоне постараемся перезагрузить ансамбль «Псков» – Алексей Репников

Ансамбль «Псков» презентует новинку в новом, 81-м филармоническом сезоне. Об этом художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Филармония - это большой коллектив, правильно? У нас там есть и народный оркестр, ансамбль "Псков". Там сейчас новый руководитель Александр Антонов, он предоставит новинки. Постараемся, так скажем, теперь "перезагрузить" этот ансамбль. Основной акцент будет, как всегда, на Фестивале русской музыки, в котором мы постараемся показать и ансамбль "Псков" уже по-новому», – рассказал Алексей Репников.

Он уточнил, что множество событий сезона находятся на стадии планирования.

«Люди сейчас не могут сказать конкретно про февраль - март это или апрель. Я надеюсь, что к нам приедут два коллектива. С ними тоже ведем переговоры. Это большие симфонические оркестры, гости будут. Ну а мы, опять же, пройдемся по композитором, у которых юбилей. Постараемся участвовать в продвижении молодых исполнителей», – добавил Алексей Репников.

Напомним, 81-й филармонический сезон стартует в Пскове 1 октября, в Международный день музыки.