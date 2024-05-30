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Лауреат престижных музыкальных премий даст концерт органной музыки в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Органная музыка Германии: от барокко до романтизма» состоится в субботу, 28 сентября, в 16.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставили организаторы концерта

В концерте примет участие опытная петербуржская органистка Аида Глухова, выпускница Казанской государственной консерватории имени Жиганова по специальности «Фортепиано» и «Орган», выпускница аспирантуры-ассистентуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, лауреат премии «Органист года-2023», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

В концерте «Органная музыка Германии: от барокко до романтизма» прозвучат музыкальные произведения XVII-XIX веков: германских композиторов и органистов эпохи барокко Дитриха Букстехуде, Георга Муффата, Георга Бёма и Иоганна Себастьяна Баха, а также немецких композиторов-романтиков XIX века и органистов Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди и Роберта Шумана.

Посещение концертов осуществляется за пожертвование по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность выступления 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

С вопросами можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.