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12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
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Сцена / Спектакли

Спектакль «Чучело» покажут псковичам 14 октября

11.10.2024 12:46|ПсковКомментариев: 0

Премьера спектакля «Чучело» состоится в Городском культурном центре Пскова 14 октября в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГКЦ.

«Этот спектакль — эксперимент. Участники народного коллектива молодежного театра "Фонарь" попытаются примерить на себя образы, мысли и чувства обычных школьников, чтобы понять, почему подростки совершают такие странные, безрассудные, а иногда и жестокие поступки», - отметили в ГКЦ.

Спектакль покажут по адресу: город Псков, площадь Победы, дом №1.

По всем вопросам обращаться по телефонам: +7 911 691-78-60, 8 (8112) 66-39-52.

Теги: #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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