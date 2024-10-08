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Спектакль «Чучело» покажут псковичам 14 октября

Премьера спектакля «Чучело» состоится в Городском культурном центре Пскова 14 октября в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГКЦ.

«Этот спектакль — эксперимент. Участники народного коллектива молодежного театра "Фонарь" попытаются примерить на себя образы, мысли и чувства обычных школьников, чтобы понять, почему подростки совершают такие странные, безрассудные, а иногда и жестокие поступки», - отметили в ГКЦ.

Спектакль покажут по адресу: город Псков, площадь Победы, дом №1.

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